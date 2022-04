Ethel Vázquez destaca que 925 servizos de autobús semanais conectan a comarca co Barbanza e avanza un reforzo das comunicacións con Santiago

Vázquez Mourelle precisa que en días laborables, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira están conectados por 35 servizos de ida e volta entre as 6:20 e as 23:30 horas

Sinala que entre Ribeira e Santiago hai, os días laborables, 34 frecuencias, 23 por estrada e 11 servizos semidirectos, que se reforzan con 4 servizos máis os venres





