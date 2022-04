Ethel Vázquez destaca a mellora continua do transporte da Xunta, que ofrece 40 servizos ao día entre Negreira e Santiago e 24 durante a fin de semana

Vázquez Mourelle refírese aos axustes realizados en xaneiro na hora de saída de 5 expedicións das 26 coas que conta esta liña de luns a venres co obxectivo de lograr unha resposta máis eficaz ás necesidades dos usuarios

Remarca que desde o 19 de abril a Xunta reforzou o servizo ao IES de Brión, cunha modificación nunha liña para favorecer o horario de entrada ao centro e unha nova parada, atendendo ás solicitudes trasladas pola comunidade educativa

Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2022.–

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, destacou hoxe no Parlamento de Galicia a mellora continua do transporte público da Xunta, que actualmente ofrece 40 servizos ao día entre Negreira e Santiago e 24 durante a fin de semana.

Vázquez Mourelle incidiu no traballo do Goberno galego para acadar unha mellor adecuación dos servizos de autobús ás necesidades cambiantes dos cidadáns. Nesta liña, referiuse aos axustes realizados no pasado mes de xaneiro para axustar os horarios na hora de saída de 5 das 26 expedicións coas que conta a liña entre Negreira e Santiago de luns a venres, co obxectivo de mellorar a prestación dos servizos no percorrido do autobús e favorecer a mobilidade dos cidadáns.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade salientou que estas modificacións permiten ofrecer unha oferta combinada con frecuencias de paso de menos de media hora nos momentos de maior demanda. O axuste, de entre 15 e 30 minutos, realizouse en 4 autobuses en sentido Santiago–Negreira e nunha expedición en sentido Negreira–Santiago.

Deste xeito, tal e como explicou a conselleira, a liña entre Santiago e Negreira mantén 26 expedicións diarias de luns a venres e 18 durante a fin de semana, sen eliminar ningún servizo. A esa oferta súmase, ademais, a que ofrecen as liñas con cabeceira en Muxía, Santa Comba ou Outes.

Deste xeito, remarcou Ethel Vázquez, para viaxar entre Negreira e Santiago os usuarios dispoñen de 40 servizos ao día de luns a venres, entre as 6:45 e as 22:10 horas e de 24 servizos durante a fin de semana.

Ethel Vázquez fixo fincapé na liña continua de diálogo e na sensibilidade da Xunta ante as demandas trasladadas polos usuarios co obxectivo de ofrecerlles sempre a mellor solución.

Puxo como exemplo que, atendendo ás solicitudes trasladas pola comunidade educativa, a Xunta reforzou desde o pasado 19 de abril o servizo ao IES de Brión, cunha modificación nunha liña para favorecer o horario de entrada ao centro e cunha nova parada.

Concretou que se acordou coa ANPA modificar o horario de saída dunha das liñas ás 7,25 horas para ofrecer un mellor servizo aos estudantes deste instituto, procedentes de Santiago, Bertamiráns en Brión.

Ademais, reforzouse o servizo de transporte ao IES de Brión cunha nova parada: desde o día 19 de abril o autobús das 7:45 horas da liña Santiago á Gándara ten parada no instituto durante a época lectiva.

A conselleira remarcou que a semana pasada a Xunta iniciou, novamente, traballos de campo específicos para avaliar a calidade dos servizos de transporte, coa que dá continuidade á iniciada o ano pasado en todo o territorio. Estes traballos, que se prolongarán durante 7 semanas, abranguen a realización de máis de 1.300 enquisas en preto de 1.800 expedicións e tamén no transporte compartido. Increméntanse, ademais, as canles de participación da cidadanía, que tamén poderá trasladar as súas valoracións e achegas a través do portal

www.bus.gal

Tamén avogou por facer fronte común ante o anteproxecto de Lei de Mobilidade Sostible que tramita o Goberno de España xa que, de saír adiante, suporá unha drástica redución dos investimentos estatais en infraestruturas de transporte e a desaparición dos servizos ferroviarios de corta e media distancia.

Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.