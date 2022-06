Ethel Vázquez destaca a licitación das obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-226 en Moraña, un investimento de máis de 387.000 euros que estará concluído na primavera de 2023

Mellorarase un treito de 300 metros da que é a vía principal do municipio, desde a intersección que dá acceso á Casa do Concello ata o límite do núcleo urbano, renovando as beirarrúas e adaptándoas á nova normativa de accesibilidade e rehabilitando o firme dos carrís de circulación

A actuación permitirá facilitar o acceso dos veciños ao Consistorio, á biblioteca pública, á escola de música e a establecementos como a panadería

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Moraña (Pontevedra), 15 de xuño de 2022

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, destacou hoxe a licitación das obras de renovación das beirarrúas da estrada PO–226, un investimento de máis de 387.000 euros para facilitar a mobilidade dos veciños de Moraña que estará

primavera de 2023.

Vázquez Mourelle visitou esta mañá o municipio, onde informou da contratación da actuación nun treito desta vía autonómica que, cualificou de estratéxico, coincidente co núcleo de Santa Lucía, na parroquia de Saiáns, onde está situada a Casa do Concello, a biblioteca pública e a escola municipal de música, ademais de diferentes establecementos comerciais, como a panadería.

A Plataforma de Contratos Públicos da Xunta recolle o inicio, hoxe, da contratación destas obras que, tal e como apuntou a conselleira, dá cumprimento o compromiso da Xunta de licitalas antes do verán. As empresas interesadas teñen ata o vindeiro 11 de xullo para presentar as súas ofertas.

adxudicar as obras xa no mes de setembro e empezar a traballar sobre o terreo xa no outono, e que contan cun prazo de execución de seis meses.

Subliñou que se trata dun proxecto ambicioso de actuación proxectada polo departamento que dirixe, que abrangue as dúas marxes do que é a principal vía do municipio, renovando as beirarrúas, facéndoas accesibles e ampliando o seu ancho nun treito da marxe esquerda para facilitar o tránsito dos peóns.

Xunto con isto, engadiu, está prevista a rehabilitación do firme dos carrís de circulación, o que favorecerá tamén a circulación dos vehículos en boas condicións.

A conselleira precisou que se aproveitará a actuación para intervir nos servizos de abastecemento, saneamento e pluviais, impulsando unha importante mellora, ao construír unha liña exclusiva para canalizar a auga de chuvia e separala das fecais. É dicir, vaise crear neste treito unha rede de saneamento separativa.

Tamén se renovará a iluminación e procederase ao soterramento das liñas eléctricas e de telecomunicacións, executando un prisma para estes servizos.

Segundo explicou a titular de Infraestruturas e Mobilidade a actuación completarase coa instalación de mobiliario urbano e axardinamento para humanizar este treito de travesía de PO–226 en Moraña, que constitúe o corazón do municipio e que vai gañar, con esta actuación, espazo público para o desfrute dos veciños, subliñou.

Ethel Vázquez fixo fincapé en que esta actuación, xa en marcha, persegue facilitar os veciños de Moraña os seus desprazamentos máis habituais en condicións de seguridade e de comodidade, nesta zona na que se desenvolve gran parte da vida urbana do municipio, que concentra varios servizos públicos e onde os veciños realizan as súas compras e trámites cotiáns.

A conselleira puxo esta actuación como exemplo da sensibilidade da Xunta coas necesidades do rural e o traballo por responder con obras e servizos que son moi importantes para mellorar a calidade de vida de moitos galegos. Neste caso, trátase de facilitar que os veciños de Moraña poidan realizar os seus desprazamentos máis habituais en condicións de seguridade e de comodidade, concluíu.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando