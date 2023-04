Ethel Vázquez destaca o investimento de 6,5 M€ na área intermodal de Pontevedra para ofrecer unha porta renovada de entrada á cidade e un novo motivo para apostar polo transporte público

Vázquez Mourelle salienta que a estación de autobuses conta cun novo aspecto por fóra, resultado do cambio da cuberta, fiestras e fachada, dotándoa dunha “nova pel”

Indica que a terminal está renovada por dentro, cunha rampla que garante a accesibilidade, un vestíbulo con visión directa ao exterior e novos acabados que forman un espazo máis confortable e para os que se empregou madeira galega

Sinala que foi clave a posta en servizo do novo acceso de entrada e saída da estación de autobuses desde a avenida de Josefina Arruti, dotando os vehículos dun novo punto de acceso ás dársenas e liberando do tránsito de autobuses a rúa Estación

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, destacou hoxe o investimento de 6,5 M? na área intermodal de Pontevedra para ofrecer unha porta renovada de entrada á cidade e un novo motivo para apostar polo transporte público.

Vázquez Mourelle, xunto co alcalde de Pontevedra, supervisou hoxe o remate desta completa remodelación da estación de autobuses e a optimización da súa conexión coa terminal de ferrocarril, para facilitar un intercambio áxil e seguro entre o tren e o autocar e viceversa.

Subliñou que a Xunta pon á disposición dos usuarios do transporte público unhas novas instalacións completamente renovadas, máis modernas, cómodas e accesibles que, contribuirán a achegar á poboación aos hábitos da mobilidade sostible.

Incidiu en que a estación de autobuses de Pontevedra conta hoxe cun novo aspecto por fóra, resultado do cambio da cuberta e da fachada, que se dotou dunha “segunda pel” e novas fiestras que reforzan a eficiencia enerxética.

Ademais, engadiu, a terminal está plenamente renovada por dentro, cunha rampla que garante a accesibilidade, un vestíbulo máis amplo e luminoso, con visión directa ao exterior e novos acabados que forman un espazo máis confortable e para os que se empregou madeira galega.

Para conseguir eses obxectivos, a conselleira recordou que foi clave a posta en servizo do novo acceso de entrada e saída da estación de autobuses desde a avenida de Josefina Arruti.

Sinalou que esa vía dotou os vehículos dun novo punto de acceso ás dársenas e permitiu liberar do tránsito de autobuses a rúa Estación. Así, xerouse un novo espazo público para o desfrute dos cidadáns, cunha gran praza fronte á entrada principal da estación, na que se reordenan os aparcamentos e desde a que se facilita o acceso á terminal de Renfe.

Ademais o peche do ramal de entrada á estación e a apertura do novo acceso foi aproveitado para liberar os marcos do encauzamento do río Gafos e destapalo, gañando, novamente, un novo espazo público de gran valor ambiental para Pontevedra.

Ethel Vázquez lembrou que este proxecto é resultado dun convenio de colaboración co Concello de Pontevedra, que achegou preto do 25 % do financiamento e asumirá agora a responsabilidade de mantemento e xestión dos espazos exteriores da estación.

Puxo en valor a aposta do Goberno galego por Pontevedra a través deste proxecto e doutros como o novo Hospital Público de Montecelo, o saneamento da ría ou as melloras da seguridade e da mobilidade na estrada vella de Marín ou en Santo André de Xeve.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando