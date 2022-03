Ethel Vázquez destaca a contribución da Xunta á mellora da calidade de vida e ao reforzo do atractivo de Ourense co investimento de máis de 1,6 M? na recuperación da Ponte Romana e da contorna da Capela dos Remedios

Nesta 2ª fase mellorouse a conexión entre a Ponte Romana e a Capela dos Remedios, dotando dun novo acceso o Paseo das Ninfas, que gaña en accesibilidade a través dun espazo aberto con ramplas, escaleiras, mobiliario urbano e unha fonte de auga potable

Favoreceuse tamén a comunicación coa Ponte do Milenio, dando continuidade á beirarrúa polo arco esquerdo da Ponte Romana, e eliminouse o tráfico nesa contorna para recuperar o uso peonil do acceso ao pavillón e á Capela dos Remedios

Gáñanse novos espazos públicos no barrio do Couto, onde se executou un novo skate park, e tamén no Parque das Letras, onde hoxe mesmo se puxo en servizo o pump track cunha exhibición de deportistas nas novas pistas de skate e de bicicletas

Ethel Vázquez avanza que a Xunta ultima os trámites para construír nos vindeiros meses unha fonte ornamental que aproveite o foco de augas termais identificado nesa zona

Destaca a aposta da Xunta pola cidade, coa mellora da seguridade en Seixalbo; a ampliación do Hospital, que pronto comezará; a nova residencia; ou a intermodal, á que xa chegou o AVE pero pendente aínda da reforma ferroviaria por parte do Goberno de España





