Ethel Vázquez destaca a contribución decisiva da Xunta á licitación do tren a Punta Langosteira e chama ao concello a desbloquear a recuperación da fachada marítima da Coruña

Vázquez Mourelle lembra que a determinación da Xunta e do seu presidente acadaron hai un ano o compromiso do ex ministro Ábalos con esta infraestrutura estratéxica

Amosa a satisfacción do Goberno galego pola conexión ferroviaria a Punta Langosteira, un investimento total de máis de 170 M? licitado hai xa dúas semanas, e solicita que as obras comecen canto antes

Pide que o Concello aclare cal é a súa postura en relación coa recuperación dos peiraos interiores logo de aprobar uns orzamentos que contradín plenamente as negociacións mantidas coa Xunta e o Porto

Subliña que a Xunta agarda o certificado de crédito do Concello para licitar xa as obras da terminal de autobuses da estación intermodal cun investimento de 30 M?







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.