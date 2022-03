Ethel Vázquez destaca a aposta da Xunta pola vertebración do interior de Galicia con actuacións como a mellora da estrada OU-540, nas comarcas da Baixa Limia e Celanova, cun investimento de 10,3 M€

A obra reforzará a seguridade viaria e a competitividade dos concellos de Celanova, Verea, Bande, Lobeira, Muíños, Entrimo e Lobios

A intervención dotará a estrada de 13 km de carrís de adiantamento, suporá o redeseño das interseccións e mellorará o firme, beneficiando a máis de 13.000 veciños destes municipios polos que discorre a vía

Ethel Vázquez lembra que a planificación de estradas do Goberno bipartito da Xunta, na época de maior bonanza económica da Autonomía, non prevía ningunha actuación de mellora na conexión entre Celanova e Portugal

Lamenta que mentres a Xunta aposta polo rural, o Goberno de España déixao fóra no reparto dos fondos Next Generation de Mobilidade, pois as condicións impostas impiden que actuacións como esta poidan optar a estes investimentos

Remarca que a Lei de mobilidade sostible que tramita o Goberno central tamén deixa aos concellos pequenos sen servizos e infraestruturas, un modelo discriminatorio para o rural e para Galicia





