Ethel Vázquez contrapón o traballo e os orzamentos da Xunta na VAC da Costa Norte coa falta de vontade política do goberno para impulsar a autovía da Mariña

Vázquez Mourelle destaca o compromiso da Xunta ao investir 100 M? e poñer en servizo a variante de Ortigueira e o treito Celeiro–San Cibrao en plena crise económica

Destaca que a Xunta está a investir 15 M? para mellorar a estrada paralela á vía de altas prestacións, a AC–862, cunha 1ª fase rematada e unha 2ª fase en execución

Subliña que os Orzamentos da Xunta de 2024 recollen 8 M? para avanzar na VAC da Costa Norte de acordo coa estratexia acordada cos alcaldes

Lamenta que os Orzamentos do Estado recollan só 0,5 M? para a Autovía da Mariña, a A–74, que debe executar o Goberno e ningún compromiso para os vindeiros anos

Remarca que para que a VAC da Costa Norte sexa unha alternativa para o tráfico de longo percorrido cómpre a súa conexión coa A–74, da que non existe nin un quilómetro executado tras 5 anos do Goberno de Pedro Sánchez

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2023

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, contrapuxo esta tarde o traballo e os Orzamentos da Xunta para avanzar na VAC da Costa Norte coa falta de vontade política do Goberno de España para impulsar a autovía da Mariña e completar a súa funcionalidade.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade respondeu esta tarde a unha pregunta no Pleno do Parlamento, onde subliñou que esta vía de alta capacidade é unha infraestrutura fundamental para a vertebración e a conectividade da Mariña, Ortegal e Ferrolterra.

Puxo en valor o compromiso da Xunta ao investir 100 M? e poñer en servizo a variante de Ortigueira e o treito Celeiro–San Cibrao da VAC Costa Norte nos peores anos da crise económica.

Lembrou que para seguir adiante cos demais treitos, se consensuou un plan de actuación cos alcaldes dos municipios afectados. Así, para a provincia da Coruña optouse por actualizar o proxecto do treito AG–64, San Sadurniño–Sanguiñeira, e pola incorporación do enlace coa mesma, que suporá un investimento superior aos 40 M?.

Sinalou que para a provincia de Lugo, acordouse traballar na continuidade do treito en servizo Celeiro–San Cibrao, cun investimento de 57,5 M?.

Porén, lembrou que, tanto o Concello de Viveiro, como a Deputación Provincial, paralizaron durante os últimos anos a VAC Costa Norte na parte correspondente á provincia de Lugo ao rexeitar, primeiro, a inclusión do enlace de Magazos e, despois, a proposta da Xunta de construír unha nova ponte sobre a ría, co que se evitaría o rodeo da variante.

Tal e como sinalou a titular de Infraestruturas e Mobilidade, paralelamente ao impulso da VAC, a Xunta está a traballar na mellora das estradas convencionais desas comarcas, con actuacións e investimentos xa materializados, como o acondicionamento da AC–100, en Mañón; na AC–566, en Valdoviño; ou na AC–110 nas Somozas.

Recordou que o Goberno galego está a mobilizar 15 M? para mellorar a estrada paralela á vía de altas prestación, a AC–862, de San Sadurniño a Ortigueira, cunha 1ª fase das obras xa rematada e unha 2ª fase, entre O Campo do Hospital e A Ponte Mera, en execución por importe de 6,8 M?.

Avanzou, ademais, o acondicionamento da LU–540 entre Viveiro e Cabreiros, coñecida como a estrada da Gañidoira, que suporá un investimento global de 14 M?, e que mellorará a conexión da Mariña lucense coa cidade de Lugo.

Fixo fincapé en que os Orzamentos da Xunta para 2024 recollen unha partida de 8 M? para avanzar na VAC da Costa Norte e nas comunicacións das comarcas de Ferrol, Ortegal e A Mariña de acordo coa estratexia acordada cos alcaldes.

Fronte ao traballo e á vontade da Xunta de avanzar na mellora das comunicación das comarcas da zona norte, Ethel Vázquez lamentou que os Orzamentos Xerais do Estado de 2023 recollan só 0,5 M? para a Autovía da Mariña que debe executar o Goberno central e ningún compromiso nos vindeiros anos. E pese a ser unha partida ínfima, lembrou, o Executivo central non fixo nada nin sequera para investila.

Vázquez Mourelle incidiu en que a funcionalidade dos treitos da VAC da Costa Norte xa executados pola Xunta está condicionada polo bloqueo no que o PSOE mantén á Variante de Viveiro e pola falta de avances do Goberno de España na Autovía da Mariña.

Remarcou que para que a VAC sexa unha alternativa para o tráfico de longo percorrido cómpre a súa conexión coa autovía da Mariña, a A–74, da que non existe nin un quilómetro executado tras 5 anos do Goberno de Pedro Sánchez.

Ethel Vázquez puxo a autovía da Mariña como exemplo dun incumprimento máis do Goberno de España en materia de infraestruturas en Galicia. Sumou outros agravios como o mantemento, 10 meses despois tras producirse, do burato na N–642; a autovía entre Lugo e Santiago, que segue sen estar completa; ou entre Lugo e Ourense, que nin empezou, ademais de continuar coa A–6, unha das arterias principais de conexión de Galicia coa Meseta, pechada por mor dos viadutos do Castro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando