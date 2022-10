Ethel Vázquez avanza que a Xunta reforzará o vindeiro ano o esforzo investidor en Pontevedra con case 64 M€ para as obras do Hospital Público de Montecelo

Destaca que xa está executado o 60% da estrutura armada da ampliación, avanzando na torre de hospitalización, a ‘Z’ que singulariza o novo edificio, con gran parte da tabicaría de ladrillo disposta, ao igual que as cubertas e fachadas

Detalla que se está a avanzar tamén para acadar este mesmo ano o andar 9, o último, nas zonas máis adiantadas, e concluír a estrutura do búnker de radioterapia

Explica os avances na estrutura do basamento da zona que estivo afectada pola necesidade de retranquear a tubaxe do gas, e o comezo xa do subministro e instalación dos baños modulares na zona de hospitalización pediátrica

Remarca que a Xunta está a mobilizar un investimento de 134 M?, con 2.600 postos de traballo aparellados, para blindar a mellor atención sanitaria a máis de 300.000 galegos de 26 municipios da área

Subliña o reforzo dos investimentos do Goberno galego en Pontevedra o vindeiro ano, con investimentos de 10 M? no saneamento da ría con importantes actuacións no eido da mobilidade sostible

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, avanzou hoxe que a Xunta reforzará o vindeiro ano o esforzo investidor en Pontevedra con case 64 M? para as obras do Hospital Público de Montecelo.

Vázquez Mourelle, xunto co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López Diéguez, e o xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Manuel Flores, supervisou esta tarde a evolución destas obras, nas que neste momento están a traballar 180 operarios.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade constatou que os traballos en execución desta 1ª fase do novo hospital, a maior obra pública que está en marcha na cidade, avanzan a pleno rendemento tras un comezo de ano complicado, fundamentalmente pola

afección do paro do transporte e a crise no subministro dos materiais.

Precisou que na actualidade o groso dos traballos está centrado na torre de hospitalización, esa ‘Z’ que singulariza o novo edificio.

Concretou que está executado xa o 60% da estrutura armada, con gran parte da tabicaría de ladrillo xa disposta, ao igual que as cubertas e as fachadas, onde se traballa xa na envolvente e na carpintería de aluminio.

Séguese tamén avanzando en altura, co obxectivo de acadar, antes de rematar o ano, o andar 9, o último nas zonas máis avanzadas, ademais de concluír, tamén neste ano, a estrutura do búnker de radioterapia.

Paralelamente, avánzase xa na estrutura do basamento da zona que estivo afectada pola necesidade de retranquear a tubaxe do gas, onde está concluída a fase de baleirado e as escavacións.

A titular de infraestruturas apuntou, ademais, o comezo xa do subministro e instalación dos baños modulares na zona de hospitalización pediátrica e que, progresivamente, se vai achegando xa a imaxe final do novo Hospital Montecelo.

Ethel Vázquez fixo fincapé no importante esforzo investidor nos últimos anos nesta obra que, segundo afirmou, será aínda maior en 2023, tras a aprobación, onte no Consello da Xunta, dos maiores orzamentos da historia da Comunidade Autónoma. Estas contas, un total de 12.620 M?, destinaranse a impulsar o apoio ás familias, ao sector empresarial e ao fortalecemento dos servizos públicos, remarcou.

Segundo detallou a conselleira, os Orzamentos da Xunta para 2023 prevén un investimento de case 64 M? no hospital público de Montecelo, unha cantidade que incrementa nun 78% a partida actual, e que debe permitir materializar o vindeiro ano o impulso definitivo ás obras.

Salientou que o Goberno galego, ademais de reforzar o esforzo investidor en Pontevedra para o Hospital de Montecelo, dará tamén un novo impulso ao saneamento da ría, cun investimento de 10 M?, e desenvolverá importantes actuacións no eido da mobilidade sostible, entre outras.

Ethel Vázquez salientou que se trata dunha obra emblemática, tanto polo volume de investimentos que mobiliza, cun orzamento de 134 M?, como desde o punto de vista do emprego, xa que a súa execución leva aparellados 2.600 postos de traballo.

Ademais, salientou o seu carácter de obra estratéxica, en canto permite blindar a mellor atención sanitaria para unha poboación de máis de 300.000 galegos de 26 municipios desta área sanitaria.

Con esta obra, que executa a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade por encomenda da Consellería de Sanidade, vaise incrementar en 120 o número de camas, conseguindo que case o 60% dos cuartos pasen a ser individuais, fronte ao 36% actual.

Tamén se aumentan os postos do hospital de día e os quirófanos e vaise case duplicar os postos de urxencias, ademais de reforzar con especial intensidade a área materno–infantil. Todo isto no marco dun hospital amable, humano e centrado na atención ás persoas, subliñou a conselleira.

