Ethel Vázquez avanza que a Xunta poñerá en marcha este mes de xullo o novo Hospital Público da Coruña, licitando as primeiras obras por máis de 63 M€

Vázquez Mourelle salienta que en poucos días se licitará a Torre Polivalente, que superará os 37 M? de investimento; os accesos, con concurso de proxecto e obra por 25 M ?; e a demolición do Hotel do Doente, con máis de 1 M? de orzamento

Explica os desafíos da Xunta para executar o Novo CHUAC, pois cómpre mobilizar un orzamento que ascende a máis de 500 M?, dispoñer dun amplo espazo para a súa implantación e habilitar os accesos axeitados

Pon en valor o traballo realizado pola Xunta para comezar a materializar esta actuación, procurando a mellor solución para os expropiados, a participación do Concello, as comunicación viarias e garantir a accesibilidade universal

Ethel Vázquez avanzou hoxe a posta en marcha neste mes de xullo do novo Hospital Público da Coruña coa licitación das primeiras obras, cun investimento de máis de 63 M?.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade realizou este anuncio no almorzo informativo Executive Forum España, que tivo lugar hoxe na Coruña e permitiu afondar en políticas públicas en materia de infraestruturas.

Detallou que as primeiras actuacións do Novo CHUAC abranguerán a Torre Polivalente, que superará os 37 M? de investimento; os accesos, que sairán a concurso de proxecto e obra con 25 M?; e a demolición do Hotel do Doente, con máis de 1 M? de orzamento.

Remarcou que este proxecto estratéxico é o maior desafío que está a asumir a Xunta no eido das infraestruturas sanitarias, xa que o novo complexo debe dar resposta á necesidade de ampliación do hospital actual e dar servizo a máis de 500.000 persoas.

Engadiu, ademais, que para executar o Novo CHUAC cómpre mobilizar un enorme orzamento público, que ascende a máis de 500 M?; dispoñer dun amplo espazo para a súa implantación; e habilitar os accesos axeitados.

Puxo en valor o traballo realizado pola Xunta co fin de materializar esta actuación, negociando e procurando a mellor solución para os expropiados, a participación do Concello, as comunicación viarias e garantir a accesibilidade universal.

Sinalou que grazas a este traballo, está a avanzarse para que o novo Hospital Público da Coruña sexa un complexo de vangarda e un edificio de referencia que achegue valor engadido á contorna e contribúa a ordenala.

Lembrou que o Novo CHUAC se enmarca no impulso dun investimento autonómico de máis de 810 M? na ampliación, modernización e mellora dos hospitais galegos, co obxectivo de blindar a mellor atención sanitaria durante décadas.

Referiuse a outras intervencións, como a ampliación e reforma do Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, con máis de 55 M? en execución na 1ª fase; ou do Hospital de Montecelo en Pontevedra, con máis de 130 M?, tamén en construción.

Tamén citou a ampliación do Hospital de Ourense, cun orzamento de 52 M? e tamén en construción; ou a do Hospital de Santiago de Compostela, cun orzamento de máis de 70 M? para unhas obras que comezarán de forma inmediata.

Ademais, indicou que o Goberno galego tamén deseñou un novo modelo para reforzar a atención primaria a través dos centros integrais de saúde, evitando desprazamentos e achegando aos cidadáns uns servizos de maior calidade.

Adiantou que a Xunta prevé que nos vindeiros meses se poñan á disposición dos veciños de Lugo e de Lalín os dous primeiros centros integrais de saúde, mentres se avanza xa na construción do de Vigo e se planifican novos como o de Ourense.

No encontro de hoxe, ademais das actuacións no eido da sanidade pública, a conselleira expuxo a liña de acción do departamento que dirixe noutros ámbitos como as infraestruturas viarias, a mobilidade ou a xestión da auga.

Subliñou que os proxectos promovidos desde a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade van encamiñados a acadar unha comunidade cohesionada no social, vertebrada no territorial e ambiciosa nos seus obxectivos de desenvolvemento sostible.

Cómpre lembrar que esta Consellería licitou obra por case 400 M? entre 2022 e no que vai de 2023, prevendo licitar nos vindeiros meses novos contratos por importe de máis de 110 M?.

Normal 0 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando