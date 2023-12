Vázquez Mourelle subliña que co visto e prace do Concello, os técnicos e a empresa avanzarán para que as obras do novo treito da AG–59 inclúan o enlace completo da Ramallosa e amplíen o de Pontevea

Estes axustes permitirán que os vehículos con destino ou orixe na Estrada poidan saír e entrar na autovía tanto na Ramallosa como en Pontevea

Salienta que completar os enlaces da AG–59 en Teo será posible sen case aumentar as expropiacións, agás nun punto onde é preciso ocupar unha franxa para un camiño de servizo e para a nova glorieta na AC–241

A Xunta comezou o 31 de outubro os traballos para prolongar a AG–59 desde A Ramallosa ata Pontevea, confluíndo coa AC–241, cun investimento de 32,3 M?

O obxectivo é aumentar a seguridade viaria e a calidade de vida dos veciños de Teo e da Estrada, que van estar máis preto de Santiago, un fito que se verá culminado co seguinte treito desde Pontevea ata O Rollo, cun investimento doutros 30 M?



Ethel Vázquez avanza que as obras de prolongación da autovía Santiago–A Estrada permitirán executar os enlaces completos da Ramallosa e de Pontevea para mellorar o servizo aos veciños de Teo e Vedra.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade abordou hoxe coa alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, as obras do novo treito da autovía Santiago–A Estrada, que se desenvolven neste municipio.

No encontro abordaron de xeito detallado as conexións da autovía co municipio de Teo, prevendo o trazado semienlaces na Ramallosa e Pontevea, de tal xeito que se permitan os movementos de tráfico en relación con Santiago, que son os máis frecuentes.

Vázquez Mourelle subliñou que xa co visto e prace do Concello, os técnicos e a empresa avanzarán para que as obras do novo treito da autovía AG–59 inclúan o enlace completo da Ramallosa e amplíen o de Pontevea.

Estes axustes permitirán que tamén os vehículos con destino ou orixe na Estrada poidan saír e entrar na autovía tanto desde o enlace da Ramallosa como desde o de Pontevea.

O proxecto da prolongación da autovía prevía a ampliación de ambos os enlaces, cando as circunstancias o permitisen. Pero, tal e como avanzou a conselleira, mediante uns axustes, considérase posible executar xa durante as obras actualmente en marcha o enlace completo da Ramallosa da AG–59, para que sexa posible realizar todos os movementos con orixe e destino tanto Santiago como A Estrada.

Engadiu que tamén é posible redeseñar o enlace de conexión coa AC–241 en Pontevea para que sexa completo e que, cando se execute o treito ata A Estrada sexa posible, tamén, realizar todos os movementos nas dúas direccións.

Salientou que completar os enlaces da AG–59 en Teo será posible sen case aumentar a expropiación de terreos, agás nun punto onde é preciso ocupar unha pequena franxa para un camiño de servizo e para a nova glorieta na AC–241.

Cómpre lembrar que a Xunta comezou o 31 de outubro os traballos para prolongar a AG–59 desde o seu remate actual, na Ramallosa ata Pontevea, confluíndo coa estrada AC–241.

A responsable de Infraestruturas sinalou que as obras teñen un prazo de execución de 20 meses e supoñen un investimento da Xunta de 32,3 M?.

Trátase dunha actuación complexa, que supón a execución dun novo teito de 3,5 km de autovía libre de peaxe, con 6 estruturas: o viaduto de Santa Lucía e 5 pasos inferiores e superiores.

Remarcou que o obxectivo é aumentar a seguridade viaria e a calidade de vida dos veciños de Teo e da Estrada, que van estar máis preto de Santiago de Compostela. Apuntou que este fito se verá culminado coa posta en marcha do seguinte treito, que chegará desde Pontevea ata o do Rollo, xa na Estrada e que suporá un investimento doutros 30 M?.

Precisou que a Axencia Galega de Infraestruturas ten xa moi avanzado o proxecto construtivo desa actuación, que debe ser supervisado e corrixido para, unha vez aprobado, iniciar as expropiacións e a continuación licitar as obras, previsiblemente, xa o vindeiro ano 2024.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando