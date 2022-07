Ethel Vázquez avanza que a finais de ano se iniciarán as obras de mellora do abastecemento de Arbo, un investimento de 2,2 M€ para garantir o subministro de auga en cantidade e calidade aos veciños

Vázquez Mourelle sinala que as obras, froito da colaboración entre a Xunta e o Concello, mellorarán a rede e asegurarán o abastecemento no verán, reducindo as perdas de auga e optimizando os depósitos de abastecemento

Indica que a actuación busca solucionar as deficiencias na captación do río Deva, unha vez rematada unha 1ª fase dos traballos cun investimento de máis de 46.000 ?

Acometerase unha estación de tratamento de auga potable no Couto, deseñada para tratar un caudal de 50 m³/hora e con distintos sistemas de tratamento

Ethel Vázquez avanzou hoxe que a finais de ano se iniciarán as obras de mellora do abastecemento de Arbo, cun investimento de 2,2 millóns de euros para garantir o subministro de auga en cantidade e calidade aos veciños.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade presentou hoxe este proxecto xa licitado e cuxo prazo de presentación de ofertas vén de rematar, sendo un total de 10 as empresas que trasladaron o seu interese por levar a cabo estas actuacións.

Detallou que os traballos teñen un prazo de execución de 8 meses, polo que antes de que remate o vindeiro verán, os veciños de Arbo disporán dunha rede de abastecemento renovada e eficiente.

A intervención é froito da colaboración selada entre Xunta e Concello a finais do pasado ano, pola cal a Administración autonómica achega máis de 2,1 M?, ademais de contratar e executar as obras; e o municipio pon o financiamento restante, preto de 163.000?.

Vázquez Mourelle subliñou a importancia destes proxectos nun contexto de cambio climático, con situacións de seca prolongada, que fai precisas infraestruturas eficientes, que eviten a perda de auga nas redes municipais de abastecemento, que acadan de media o 41% e mesmo nos concellos máis pequenos chega a superar o 60%.

Sinalou que estas actuacións resolverán os problemas no sistema de abastecemento municipal, tendo en conta que Arbo se abastece actualmente dunha captación de auga nos ríos Cea e Deva, mediante a impulsión aos depósitos do Couto.

A actuación busca solucionar as deficiencias na captación do río Deva, que abastece á práctica totalidade do municipio, unha vez rematada a primeira fase das obras realizadas por Augas de Galicia, de impermeabilización dos depósitos e de instalación de equipos para o control do caudal e cloro, cun investimento de máis de 46.000 ?.

As novas obras que se van executar mellorarán a rede e asegurarán o abastecemento no verán, reducindo as posibles perdas de auga e optimizando os depósitos de abastecemento.

Para iso, acometerase unha nova estación de tratamento de auga potable (ETAP) no Couto, deseñada para tratar un caudal de 50 m³/hora e con distintos sistemas para garantir o correcto tratamento.

Tamén se executarán dous novos bombeos, un no Couto e en praia do Val; e novas impulsións, entre praia do Val e O Couto e entre O Couto e Paravedra, sumando máis de 4 quilómetros de impulsións; e rehabilitaranse os depósitos de abastecemento do Couto e de Paravedra.

Este proxecto, no seu conxunto, beneficiará a unha poboación de 3.326 habitantes no ano horizonte 2.045.

A actuación conta con financiamento europeo no marco do eixo REACT UE do programa operativo Feder Galicia 2014–2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da covid–19.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando