Ethel Vázquez avanza que o centro integral de saúde de Lugo estará rematado en primavera e a Xunta culminará en verán un investimento de máis de 32 M€ na recuperación do barrio da Residencia

Vázquez Mourelle destaca que este equipamento, que se constrúe coa rehabilitación do antigo hospital Materno, será o primeiro centro destas características en Galicia



Detalla que o complexo, con 8.000 m² de superficie construída, albergará 46 consultas do centro de saúde e do PAC; e 22 consultas no centro de saúde mental



Salienta que actualmente están traballando 25 operarios, o que permite un ritmo intenso no avance das obras que, no seu conxunto roldan o 93 % de execución



A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, avanza que o Centro Integral de Saúde de Lugo estará rematado en primavera e a Xunta culminará en verán un investimento de 32 M? na recuperación do barrio da Residencia.

Vázquez Mourelle, xunto co delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, supervisou hoxe estas obras que dotarán Lugo dun espazo de referencia da sanidade pública, logo dun investimento autonómico que superará os 13 M?.

Na visita tamén estiveron presentes a directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria da Consellería de Sanidade, Sofía López Linares, e o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

Subliñou que este equipamento, que se constrúe a partir da rehabilitación do antigo hospital Materno Infantil, será o primeiro centro destas características en servizo en Galicia.

Trátase dun centro de saúde moderno e accesible, con acceso pola fachada principal, a nivel de planta 0; un Punto de Atención Continuada (PAC) con urxencias, con acceso independente pola fachada traseira; centro de saúde mental, que ocupará o andar –1; e base do 061, na planta –1 na parte de atrás.

No seu conxunto, serán 8.000 m² de superficie construída e máis de 5.500 m² de superficie útil en 6 andares, permitindo albergar as 46 consultas do centro de saúde e do PAC; e as 22 consultas no centro de saúde mental.

A conselleira detallou o alto grao de avance das obras, xa que os traballos interiores están moi próximos á finalización. Concretou que están traballando 25 operarios, o que permite un ritmo intenso no avance das obras que, no seu conxunto roldan o 93 % de execución.

Actualmente estanse a realizar os traballos restantes e remates de albanelería, pavimentos, carpintería interior, revestimentos, cubertas ou pinturas.

Ademais, os esforzos están centrados no exterior, na urbanización da parcela, posto que a construción deste Centro Integral de Saúde de Lugo leva aparellada a mellora da contorna do edificio e as zonas de contacto coa cidade.

Nese ámbito avánzase cos traballos de acondicionamento do terreo, tendo pendente a xardinería, as árbores, o axardinamento dos patios interiores, o mobiliario, as varandas, iluminación ou as escaleiras.

A actuación está cofinanciada nun 80% pola Unión Europea, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014–2020.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade avanzou que nos próximos meses se iniciarán visitas guiadas para dar a coñecer á cidadanía o Centro Integral de Saúde, que comezarán polo persoal sanitario.

Ethel Vázquez fixo fincapé na aposta da Xunta pola sanidade pública en Lugo, non só con este equipamento integral, senón tamén coa renovación e modernización do centro de saúde da Milagrosa, cuxo proxecto se adxudicará proximamente que suporá un investimento de 2,5 M?.

Ademais, a conselleira puxo en valor o proxecto de recuperación do Barrio da Residencia, que impulsa a Xunta cun investimento global de máis de 32 M? para ofrecer un grande espazo público de servizos aos veciños, que estarán executados no verán.

Ademais do CIS, está en execución e xa practicamente rematada, a Oficina de formación e emprego; tamén desenvolvéndose a Central de biomasa e moi avanzada a Residencia de maiores.





