Ethel Vázquez avanza que en abril se adxudicará a redacción do proxecto e dirección das obras da reforma integral do centro de saúde da Milagrosa de Lugo que suporá un investimento de 2,5 M€

Vázquez Mourelle subliña que a actuación permitirá a remodelación total do edificio que alberga o ambulatorio da Milagrosa, cunha superficie útil de 1.500 m² repartida en 4 andares, e adaptalo ás necesidades e características do século XXI

Sinala que o adxudicatario disporá dun prazo de 8 de meses para a redacción do proxecto tras a contratación dos traballos, que contan cun prazo de execución total de 28 meses, ao incluír a dirección das obras ata a súa completa finalización

Destaca a modernización completa do centro, adaptando o edificio aos criterios de sostibilidade e eficiencia enerxética, resolvendo os problemas de accesibilidade e redistribuíndo os espazos para a mellor prestación sanitaria

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, avanzou hoxe que no vindeiro mes de abril se adxudicará a redacción do proxecto e dirección das obras da reforma integral do centro de saúde da Milagrosa de Lugo para licitar e iniciar as obras o antes posible, cun investimento da Xunta de 2,5 M?.

Vázquez Mourelle expuxo hoxe no Parlamento o cronograma no impulso desta nova intervención na cidade a través deste contrato, licitado o pasado mes de decembro e ao que se destina un investimento de 175.000 ?. O contrato conta cun prazo de execución de 28 meses, ao incluír a dirección das obras ata a súa completa finalización.

A conselleira incidiu que se trata de acometer a remodelación total no edificio que alberga o ambulatorio da Milagrosa, cunha superficie útil de 1.500 m² repartida en 4 andares, e adaptalo ás necesidades e características do século XXI. Neste sentido, lembrou que o edifico leva case medio século en pé, e aínda que a estrutura se atopa en bo estado, o resto está obsoleto.

Sinalou que tras a contratación dos traballos, o adxudicatario disporá dun prazo de 8 de meses para a redacción do proxecto e dirección das obras e avanzarase nos trámites administrativos necesarios para licitar as obras e arrancar os traballos o antes posible.

Ethel Vázquez indicou que as obras no centro de saúde dependerán do traslado dos diferentes servizos sanitarios ás novas dependencia do que será o primeiro Centro Integral de Saúde destas características en Galicia: o CIS do barrio da Residencia de Lugo.

Abundou que a execución do CIS do barrio da Residencia, no que a Xunta está a investir máis de 13 M? está a punto de culminarse, coa previsión de que a obra poida estar rematada en primavera.

Segundo explicou a conselleira, o CIS do barrio da Residencia permitirá alixeirar a carga asistencial do ambulatorio da Milagrosa e será tamén o que asumirá o traballo asistencial que se preste aos usuarios durante o tempo que duren as obras neste centro de saúde.

As obras de mellora do centro de saúde permitirán intervir en tres ámbitos distintos, co obxectivo de poñer á disposición dos usuarios e do persoal que preste servizo nas dependencias unhas instalacións modernas, cómodas, accesibles ao tempo que se garante a súa eficiencia enerxética.

Ethel Vázquez precisou que primeiro se intervirá na adaptación do edificio aos actuais criterios de sostibilidade e eficiencia enerxética. Para iso, dixo, renovarase o illamento da envolvente exterior, coa renovación e mellora funcional das fachadas e das cubertas, ademais das instalacións.

Despois resolveranse os problemas de accesibilidade existentes no acceso ao edificio e nas súas comunicacións internas. A conselleira especificou que se mellorarán as condicións de acceso dos peóns, habilitaranse aseos adaptados e un espazo baixo teito que permita entrada da ambulancia, ademais dun lugar para cadeiras de rodas e padiolas á disposición dos pacientes.

Tal e como indicou a titular de Infraestruturas da Xunta, tamén se van redistribuír os espazos para garantir a prestación sanitaria nas mellores condicións, tanto para os pacientes como para os traballadores. Dotarase das pertinentes salas e despachos para a práctica da medicina (16 consultas sanitarias para adultos, 1 consulta independente para pacientes respiratorios, salas de toma de mostras e sala de técnicas, despacho para traballador social). Tamén se habilitará unha área de admisión e zonas específicas para o persoal.

Ethel Vázquez fixo fincapé na aposta do Goberno galego por facer cidade co impulso de diversos equipamentos en Lugo, centralizados no barrio da Residencia: desde o Centro Integral de Saúde, a unha oficina de formación e emprego, unha central de biomasa ou a residencia para a terceira idade. Todo un equipamento que, tal e como destacou, estará rematado no verán, culminando un investimento de máis de 32 M? da Xunta para recuperar o Barrio da Residencia.

