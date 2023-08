Ethel Vázquez anuncia a licitación das obras de mellora da potabilizadora de Noia, cun investimento de 1,3 M€ e o obxectivo de servir ata 24.000 habitantes

Vázquez Mourelle indica que se prevé adxudicar o contrato nos primeiros meses de 2024 e empezar a continuación as obras, cun prazo de 6 meses



Sinala que as obras previstas solucionarán os problemas de capacidade, pois a planta fora deseñada para 15.000 habitantes, e de funcionamento, ao presentar deficiencias no pretratamento ou no sistema eléctrico



Concreta que se procederá á instalación dun pretratamento completo, de dúas bombas somerxibles, á automatización do proceso ou á reforma da instalación eléctrica



Adianta que a Xunta tamén comezará de forma inmediata a mellora da depuradora de augas residuais, cun investimento de máis de 2,3 M?



Pon en valor o apoio do Goberno galego aos concellos, cun investimento de máis de 1.100 M? desde o 2009 en infraestruturas hidráulicas



Noia (A Coruña), 28 de agosto de 2023

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, anunciou hoxe a licitación das obras de mellora da potabilizadora de Noia, cun investimento de 1,3 M? e o obxectivo de servir ata 24.000 habitantes.

Vázquez Mourelle, xunto co delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, abordou hoxe esta licitación que recolle a Plataforma de Contratos da Xunta, establecendo un prazo de presentación de ofertas que vai ata o 9 de outubro.

Subliñou que a mellora da estación potabilizadora de Noia é unha necesidade que se debe atender, por razóns de capacidade, xa que foi deseñada para servir a unha poboación aproximada de 15.000 habitantes e iso hoxe é insuficiente para o municipio.





