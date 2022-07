Ethel Vázquez anuncia a licitación das obras das sendas de Montecelo e Bormoio, en Coristanco, un investimento de 777.000€ para favorecer os desprazamentos a pé ao centro comercial

Construirase en total máis de 1,3 km de sendas na vía autonómica AC–552 que facilitarán a mobilidade dos veciños

O itinerario en Montecelo terá 800 metros e irá pola marxe esquerda da estrada, desde o final da senda que vén de Carballo ata a contorna do centro comercial

A segunda das sendas, en Bormoio, transcorrerá pola marxe dereita de Agualada e chegará ata o cemiterio de Agrilloi

Nesta zona ampliarase a ponte sobre o río Calvar cun voadizo que permitirá a integración na plataforma do espazo necesario para darlle continuidade á senda nese punto

As empresas interesadas nas obras teñen ata o 3 de agosto para presentar as súas ofertas

Vázquez Mourelle destaca que a Xunta leva xa construídos 200 quilómetros de sendas en toda Galicia, cun investimento de 50 M?, con 11 quilómetros de itinerarios e 5 M? na comarca de Bergantiños



A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, anunciou hoxe a licitación das obras das sendas de Montecelo e Bormoio, no concello de Coristanco, ás que se destinará un investimento autonómico de 777.000 euros para favorecer os desprazamentos a pé cara ao centro comercial.

Vázquez Mourelle presentou hoxe as actuacións previstas na estrada autonómica AC–552, que lle darán continuidade á senda posta en servizo en febreiro, un itinerario de 2,5 km que vai desde a saída de Carballo ata o inicio das beirarrúas de Coristanco, cun investimento da Xunta de 1,1 M?.

Segundo informou, a Plataforma de Contratos Públicos da Xunta recolle desde hoxe a licitación das novas obras por un importe de máis de 752.000 ?, establecendo como prazo ata o vindeiro 3 de agosto para que as empresas interesadas nos traballos fagan chegar as súas ofertas. Segundo explicou a conselleira, a partir de aí continuarase cos trámites administrativos necesarios, o primeiro deles, xa neste mesmo mes, o día 22 de xullo, co levantamento das actas de ocupación das 4 parcelas afectadas.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade avanzou a previsión de iniciar as obras no último trimestre do ano, que teñen un prazo de execución de 8 meses, polo que no verán do 2023 os veciños disporán dos novos itinerarios peonís de Montecelo e Bormoio. O investimento total da Xunta elevarase ata os 777.000 euros, tendo en conta o pagamento das expropiacións e os servizos afectados.

Segundo explicou Ethel Vázquez construiranse en total algo máis de 1,3 km de sendas en formigón coloreado en terriza para facelas máis visibles e para unha mellor integración na contorna. Serán itinerarios de uso fundamentalmente peonil, cun ancho mínimo de 2 metros, que mellorarán a mobilidade dos veciños.

O primeiro dos itinerarios previstos na AC–552, en Montecelo, irá desde o final da senda que vén de Carballo ata a contorna do centro comercial. Executarase pola marxe esquerda da vía e terá unha lonxitude de 800 metros.

A conselleira detallou que neste treito hai unha zona onde xa hai beirarrúas, polo que a senda prevé a súa renovación, aproveitando o trazado e redefinindo a sección transversal. Na zona de solo rústico, onde non hai beirarrúas habilitarase a nova senda peonil e aproveitarase para acondicionar a curva existente.

Tamén explicou que no núcleo de Bormoio, onde se executará o segundo treito de senda, o itinerario terá unha lonxitude de 560 metros e irá pola marxe dereita da estrada, entre Agualada e o acceso ao cemiterio de Agrilloi. Neste treito, ao seu paso polo río Calvar, ampliarase a ponte mediante un voadizo que permitirá a integración na plataforma do espazo necesario para darlle continuidade á senda nese punto.

Os traballos completaranse coa mellora da drenaxe naquelas zonas onde xa existe rede de pluviais e, onde non hai, coa dotación de colectores e a colocación dos pozos de rexistro necesarios para a conexión cos sumidoiros, ademais de pequenos muros de contención.

As intervencións contan con financiamento da Unión Europea dos fondos Feder 2014/2020 e dos fondos REACT EU.

A conselleira referiuse, tamén, a outra recente actuación no municipio do departamento que dirixe, atendendo a unha demanda do alcalde, pola que se executou un pequeno treito de senda na estrada AC–421, para mellorar a accesibilidade dos veciños do núcleo de Valenza, onde viven persoas con mobilidade reducida, ao centro de Castrobó, onde se atopan os principais equipamentos e servizos. O investimento acadou os máis de 30.000 ?.

Ethel Vázquez puxo en valor a execución deste tipo de infraestruturas verdes, coas que desde a Xunta se pretende fomentar unha mobilidade máis segura, máis respectuosa co medio, pero tamén máis saudable, xa que os desprazamentos a pé, camiñar, incide moi positivamente na saúde, lembrou.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade incidiu na aposta da Xunta pola mobilidade sostible, avanzando agora nestes novos treitos de senda na estrada AC–552, despois de levar xa construídos 200 km de sendas en toda Galicia e investidos 50 M?. Citou, entre elas, os 11 km executados coa 1ª fase do Plan de sendas de Bergantiños, con 5 M? de investimento, e tamén cos que se iniciaron en xuño, en Soesto e Serantes, en Laxe; ou os que se están a impulsar en Ponteceso, en Xornes e no Couto.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando