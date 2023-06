Estudantes do IES Catabois de Ferrol gañan o certame de consumo responsable Galicons cun proxecto sobre linguaxe publicitaria

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, visitou hoxe o centro educativo, que realizou co alumnado da ESO un traballo no que reflexionan sobre a influencia da publicidade nos máis novos

Ferrol, 12 de xuño de 2023

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, visitou hoxe en Ferrol o IES de Catabois, gañador na categoría para alumnado de educación secundaria obrigatoria do certame autonómico de consumo responsable Galicons, impulsado pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación xunto coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

O centro ferrolán realizou co alumnado da ESO un proxecto sobre linguaxe publicitaria titulado Publicidade sa, coa finalidade de reflexionar sobre como a publicidade impacta nas vidas dos nenos e nenas, facéndoos partícipes de que a publicidade xoga un papel fundamental nos hábitos de consumo e da relación que existe entro o consumo e o xénero. Dentro do proxecto personalizaron e elaboraron as súas propias cuncas e gravaron os seus propios anuncios para darlle publicidade ás mesmas.

Galicons, que nesta edición contou coa participación de máis de 1200 alumnos e alumnas de toda Galicia, é un programa educativo realizado en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, incluído dentro do Plan Proxecta, coa finalidade de promover a educación para o consumo responsable nos centros educativos galegos.

Na convocatoria dos premios establécense catro categorías de participación: categoría A: alumnado de segundo ciclo de educación infantil e de educación primaria; categoría B: alumnado de educación secundaria obrigatoria; categoría C: alumnado de bacharelato, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior e formación profesional e de educación de persoas adultas; e categoría D: alumnado de educación especial.





