A Estratexia Galicia Dixital 2030 marca entre os seus obxectivos que no 2025 o 25% das empresas e o 50% das administracións empreguen solucións baseadas en tecnoloxías disruptivas

A EDG 2030 ten como eixo transversal impulsar a especialización tecnolóxica de Galicia para promover un novo modelo produtivo baseado nunha economía dixital e sostible

Galicia foi das primeiras comunidades en contar cunha Estratexia de IA e está a elaborar un marco ético e normativo sobre o uso desta tecnoloxía, factores clave para que fora elixida como sede da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial

Ademais a Administración autonómica puxo en marcha os nodo de intelixencia artificial, ciberseguridade e 5G

As tecnoloxías disruptivas centran a xornada que celebra hoxe o GaiásTech baixo o título “O futuro hoxe: as tecnoloxías que nos están cambiando”. Este encontro, que inaugurou esta mañá o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, abordará ao longo do día a través de mesas redondas e relatorios as aplicacións ao tecido empresarial do blockchain, o big data, a internet das cousas, a intelixencia artificial e a realidade virtual.

O director da Axencia autonómica destacou que a importancia das tecnoloxías disruptivas queda reflectida na Estratexia Galicia Dixital 2030 (EDG2030), “cuxo eixo transversal é afrontar a especialización tecnolóxica de Galicia, incrementando as nosas capacidades en torno ás novas tecnoloxías disruptivas e favorecer a súa adopción polos distintos sectores produtivos”.

Cerviño lembrou que entre os obxectivos que marca a EDG2030 no medio prazo está o de acadar en 2025 “que o 25% das empresas e o 50% das administracións usen solucións dixitais baseadas en intelixencia artificial, big data e ciberseguridade; e que cando menos o 20% das empresas do sector TIC galego conten con especialistas en ciberseguridade, Intelixencia Artificial ou datos”.

O director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia destacou que para avanzar nestes obxectivos e facilitar un novo modelo produtivo “a Administración autonómica puxo en marcha os nodos 5G, de ciberseguridade e de Intelixencia Artificial, fomentando a colaboración público privada para impulsar estas tecnoloxías disruptivas”. Ademais, Galicia foi das primeiras comunidades en contar cunha Estratexia de Intelixencia Artificial, que xunto co Nodo GalicIA e a elaboración dun marco ético e normativo galego sobre o uso desta tecnoloxía foron factores chave na elección da nosa Comunidade como sede da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial.

Por outra banda, Julián Cerviño destacou que “as tecnoloxías disruptivas estanse a incorporar na propia administración e en proxectos de calado para Galicia” como a estratexia GobTech para impulsar o uso de tecnoloxías avanzadas por parte do sector público en colaboración coas pemes e start–ups galegas; o xemelgo dixital de Galicia ou a Rede Galega de IoT para a sensorización do territorio.

O Centro GaiásTech, que depende da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, enmarca a súa actividade no eixo transversal da Estratexia Galicia Dixital 2030, para a especialización tecnolóxica na nosa Comunidade, así como nos eixos 1 e 3, cos obxectivos de avanzar nunha sociedade dixital e inclusiva e nunha economía dixital e sostible.

O GaiásTech está a programar para este ano actividades orientadas a favorecer a través do coñecemento a transformación dixital das empresas de Galicia, das Administracións públicas e da sociedade.

Entre estas actividades atópanse os talleres en Neurotecnoloxía, “Neurotecnoloxía: conectando a mente a un ordenador. Introdución e práctica”, que se levaron a cabo o 24 de febreiro; e un ciclo de formación sobre a Tecnoloxías de lean e dixitalización,

“LEAN E DIXITALIZACIÓN: a simbiose do método e a tecnoloxía “,

programado para o mes de marzo. Para as vindeiras semanas celebraranse as últimas sesións do #MesDDeseño “formación sobre fotografía en redes e creación de contidos dixitais”. Neste eixo, o GaiásTech tamén está preparando una programación específica no eido da iniciativa #MesD para o marketing.





