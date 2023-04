Dende este martes está aberto xa o plazo para presentar a declaración do IRPF en toda España e milleiros de galegos van levar estes días unha alegría.

Con iguais ingresos que outros anos ó contribuinte vanlle devolver máis cartos no caso de que teña dereito a devolución, e nalgúns casos nos que antes daba a pagar agora pode resultar a devolver cantidades.

Todo isto é consecuencia das medidas de deflactación que aprobou a Xunta de Galicia para compensar a suba dos prezos que sufrimos dende hai meses.

Dende a consellería de Facenda explican que nesta declaración aplícase "a modificación da escala autonómica aplicable á base liquidable xeral do imposto sobre a renda das persoas físicas, reducindo os tramos de sete a cinco; a nova rebaixa do tipo aplicable ao tramo autonómico máis baixo do IRPF, que pasa do 9,4 ao 9%; a deflactación ao 4,3% da tarifa aplicable aos tres primeiros tramos da escala autonómica; e o incremento do mínimo persoal e familiar na mesma porcentaxe do 4,3%".

¿Canto menos imos pagar?

O resultado da declaración da renda vai depender dos ingresos e das circunstancias personais, pero ante unha situación igual, un galego paga hoxe case 400 euros menos de IRPF que en 2009.

Como consecuencia desa rebaixa de impostos, os cidadáns da comunidade autónoma van pagar este ano 128 millons de euros menos a Facenda.

"Ímolo notar en que a tributación nesta declaración deberíamos pagar menos impostos, salvo que cambiaran as circunstancias personais".

Deduccións autonómicas: por rehabilitación de vivendas en cascos históricos ou por obras de eficiencia enerxética

Entre as deduccións autonómicas na declaración IRPF de 2022 están os investimentos por obras de mellora de eficiencia enerxética na casa, en instalacións de auga quente que utilicen enerxías renovables ou por rehabilitación de inmobles nos cascos históricos.

Tamén seguen vixentes medidas de anos anteriores entre as que destacan as deducións por nacemento ou adopción de fillos, por familia numerosa, por acollemento de menores, por contribuíntes de 65 ou máis anos cunha discapacidade que precisen axudas de terceiras persoas, por gastos dirixidos ao uso de novas tecnoloxías, polo alugueiro da vivenda habitual para contribuíntes de idade menor ou igual a 35 anos, ou por rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos.