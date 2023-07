As escolas de música municipais e de entidades sen ánimo de lucro poderán acceder ás axudas da Xunta

O obxectivo desta convocatoria é potenciar as actividades destes centros, que contribúen a incentivar as vocacións musicais

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 7 de xullo

escolas de música municipais e privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro poderán acceder a axudas de ata 9.000? para financiar a súa actividade. A Xunta vén de publicar esta convocatoria do

Diario Oficial de Galicia

, dotada con 265.000?, para contribuír ao funcionamento destes centros ao longo do ano 2023.

Poderán acceder a estas subvencións as escolas de música incluídas no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade que dependan de institucións sen ánimo de lucro. Así mesmo, as axudas para as escolas de música públicas, dependentes dos concellos e que estean incluídas no antedito rexistro.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 7 de xullo e as candidaturas deberán presentarse por medios electrónicos e a través dos formularios normalizados dispoñibles na

