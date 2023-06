El error que no debes cometer si votas por correo: "he tenido que volver a la oficina..."

Las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez para el 23 de julio caen en muy mala fecha en Galicia. El 25, el día del apóstol es festivo y además de las personas que ya estén de vacaciones mucha gente va a hacer puente.

La solución es el voto por correo, y en las oficinas de Correos de toda Galicia empieza a notarse la afluencia de gente que solicita su sufragio.

"Calculo que é probable que non esté ese día, por eso solicito o voto por correo, se non votaría presencial", explica un hombre que acaba de pedir su voto en la oficina de San Caetano, en Santiago de Compostela. En su caso no le importa tener que decidir el voto antes de que empiece la campaña electoral. "Teño claro o que vou votar".

Cuidado con el lugar que ponemos para que nos envíen el voto

El procedimiento para votar por correo es sencillo, pero pueden surgir dudas a la hora de poner el lugar al que queremos que nos envíen las papeletas para votar.

En la oficina de Santiago nos encontramos con una mujer que hizo la solicitud on line, pero ha tenido que acercarse presencialmente para aclarar una duda.

En la solicitud puso su domicilio habitual para recibir toda la documentación, pero es probable que cuando se la envíen ella esté ya en su lugar de vacaciones.

"Yo el 3 de julio no estoy en Santiago y tendría que haber puesto el lugar en el que estoy veraneando, puede haber confusiones, en mi caso lo fue". La solución que le han dado es que alguien recoja la documentación por ella y comunique a la oficina de correos de Santiago que la reenvíen a donde pasa el verano.

¿Cómo va a afectar esa convocatoria electoral al turismo en temporada alta?

El hecho de que las elecciones generales caigan en julio está provocando cancelaciones en algunas agencias de viajes.

Óscar Regal tiene una agencia en A Coruña y explica que ya ha empezado a recibir cancelaciones de profesionales del periodismo o del ejército. "Las elecciones no podían caer en una fecha peor, para un puente que tenemos..."