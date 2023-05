Los datos de paro del mes de abril son históricos en Galicia. Contamos con un total de 139.000 desempleados según los datos del Ministerio de Empleo, que es un 1,7% que un mes antes, y la cifra más baja de toda la serie histórica.

En comparativa con un año antes el descenso del paro es del 7% y se nota especialmente en sectores como el primario, la industria, la construcción y los servicios.

"En Galicia baixa o paro e sobretodo porque hai novos cotizantes", destaca en Cope Galicia la conselleira de Promoción del Empleo, María Jesús Lorenzana. Tenemos a día de hoy 1.050.000 cotizantes, una cifra por encima de la que se registraba, por ejemplo, hace 14 años.

¿Es todo positivo en la evoloción del mercado laboral? En absoluto. La conselleira está preocupada por la calidad del empleo que se genera, como ocurre en toda España. "Non nos podemos enganar, estamos facendo un seguemento das novas contratacións e hai que ter en conta que en abril un 25% dos contratos indefinidos eran fixos discontinuos". "Non nos podemos despistar e os servizos de emprego temos que traballar con políticas activas de emprego", señala.

El paro se reduce, por lo tanto, pero con la reforma laboral uno de cada cuatro contratos en abril fueron de hecho temporales aunque se hayan firmado como "indefinidos".

Acompañamiento de los parados de larga duración

Desde hace un tiempo los empresarios están alertando de las dificultades para encontrar personal en diferentes ámbitos. Desde la Xunta calculan que son unas 15.000 las vacantes que hay en Galicia y para intentar cubrirlas han aprobado esta semana un plan para acompañar a los parados de larga duración para mejorar sus posibilidades de inserción.

136 orientadores laborales de la administración autonómica van a empezar a citar a las 14.000 personas que llevan más de cinco años en paro en Galicia y también a aquellos que rechazan empleos o formación para ver cuál es la situación de cada uno de ellos.

"Imos facer un itinerario de inserción e un seguemento de seis meses de orientación laboral para facilitarlles as oportunidades de formación e de emprego e recordándolles as obrigas dos desempregados". En ese sentido quienes no cooperen pueden ver como se ponen en peligro posibles prestaciones vinculadas a la búsqueda activa de empleo.

La idea, por lo tando, es intentar que las personas que llevan más tiempo en paro accedan a los puestos que los empresarios están teniendo dificultades para cubrir.

Retornados para cubrir empleos de difícil cobertura

Además de planes como ese de acompañamiento de parados de larga duración la consellería de Promoción de Emprego trabaja también en el retorno de gallegos del exterior para incorporarse al mercado laboral.

"Hai un problema demográfico e cremos que hai que abrir todas as vías, e hai empresarios que non están ó nivel máximo de producción que poderían por falta de personal", explica Lorenzana.

De ahí los convenios con dos fundaciones (la fundación Salcines y la fundación Nortempo). "Temos un despliegue por toda Sudamérica e en Europa para que os nacionais españois poidan acceder ás vacantes que non se cubren".

Están trabajando ya en países como Venezuela, Argentina y Brasil y están empezando también en otros como Alemania, Suíza o Reino Unido.

En el consello de la Xunta de este jueves se ha aprobado también un plan de formación para desempleados al que también van a poder acceder las personas con trabajo que quieran mejorar su situación.

"Analizamos por comarcas as necesidades das empresas para facer máis atractivos eses cursos", destaca María Jesús Lorenzana.

Son 39 millones de euros para que los concellos articulen talleres de empleo duales en este curso 23-24.