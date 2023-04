¿Cómo está el sector de la vivienda en Galicia?,¿es complicado alquilar un piso en la comunidad?

En los portales inmobiliarios se ofrecen inmuebles a partir de los 600- 650 euros en Vigo o en A Coruña, pero encontrar piso es complicado. se ofrecen, además, algunos inmuebles en estado dudoso.

"Me ofrecieron un piso en el que cocina y baño estaban separados por una cortina", explica a Cope una mujer en Santiago, ciudad en la que también es difícil hacerse con un inmueble para alquilar.

¿Puede solucionarse el problema de acceso a la vivienda movilizando inmuebles de la SAREB, como pretende el gobierno?

Es complicado, porque muchos están en mal estado. Un ejemplo lo tenemos en Cervo, en la Mariña de Lugo. El concello adquirió recientemente a la sociedad de activos tóxicos un edificio, pero era un esqueleto y estaba fuera de ordenación. Finalmente se construyó una plaza pública y un aparcamiento.

La opinión de la Xunta: la ley de Vivienda puede provocar una reducción del número de pisos en el mercado

La conselleira de Vivenda de la Xunta de Galicia, Ánxeles Vázquez, ha convocado para este viernes al observatorio de vivienda de Galicia (del que forma parte el sector) para tener una radiografía de la situación en la comunidad autónoma. Vázquez, que también tiene las competencias de Medio Ambiente, recela de los efectos que pueda tener la Ley de Vivienda del Gobierno.

Una de las cosas que sorprende a representante autonómica es el anuncio sobre la SAREB porque hasta ahora "estivo vendendo a prezo de ouro ás comunidades autónomas e a todo aquel promotor que quixo comprar. Galicia comprou 40 vivendas e pagamos por elas 3,4 millóns de euros". "Incluso desauciou a xente que estaba como vivenda social".

Con relación a la ley de Vivienda, Ánxeles Vázquez, duda que sirva para solucionar los problemas actuales: "ni siquiera tiene memoria económica". El gobierno autonómico ha presupuestado 200 millones de euros hasta 2026 para contruir 5.600 públicas y 3.000 de promoción y ha articulado ayudas para que los jóvenes puedan comprar viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes.También se va a actuar como avalista de los menores de 36 años que deseen comprar su primera casa.

"Regula la figura del inqui-okupa"

Además, la conselleira lamenta que la normativa tal y como se plantea puede provocar que se reduzca el número de pisos que se ponen en el mercado. "Temos que dar seguridade xurídica, e esta lei o que fai é regular o inqui-okupa, que paga dous meses e pode quedar dous anos ata que alguén lle dea unha solución habitacional".

La conselleira lamenta, además, haberse enterado del proyecto de ley del gobierno por la prensa. "Non covocaron as conferencias sectoriais, a pesar de que as comunidades temos competencias".

Ánxeles Vázquez atribuye los anuncios del gobierno relativos a vivienda a "cuestiones electorales" y cree que los efectos pueden ser los contarios a los que se anuncian.

BNG y PSOE aplauden la movilización de viviendas de la SAREB

Postura diferente defiende la oposición en Galicia. Tanto el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como el PSdG-PSOE creen que movilizar viviendas de la SAREB es buena idea.

"Son 3.000 vivendas, sería duplicar a vivenda pública que hai en Galiza", señalaba este martes Ana Pontón, la portavoz nacional del Bloque. El socialista Valentín González Formoso cree que movilizar vivienda del banco malo es la solución más "inmediata". "Hai que poñer operativas as vivendas que hai nas cidades".

Desde la Asociación Galega de Inmobiliarias (AGAVI) aplauden que se afronte el problema de la falta de vivienda en las ciudades, pero rechazan medidas como intervenir en la relación entre los profesionales y los particulares que buscan un piso.