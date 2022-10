Entregados os XXVIII Premios Publicidade en Galego, que cada ano recoñecen campañas publicitarias

Os galardóns desta edición foron para a Asociación PuntoGal, R Cable e Telecable Telecomunicacións, o Consello Regulador Denominación de Orixe Ribeiro, Aqualia, o CIFP Leixa e unha mención de honra para a empresa Sistemas de Seguridade A1

O presidente da Cámara Galega, o secretario xeral de Política Lingüística e o presidente do Foro Peinador participaron no acto



O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou hoxe na entrega da XXVIII edición dos Premios Publicidade en Galego,

convocados conxuntamente pola Xunta, o Parlamento de Galicia e o Foro Enrique Peinador

, co obxectivo de promover o uso da lingua galega no ámbito publicitario en cumprimento do Plan xeral de normalización lingüística.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, Fp e Universidades felicitou aos galardoados “pola súa creatividade e orixinalidade técnica e lingüística e por ilustrar e visibilizar un compromiso firme de responsabilidade social coa lingua galega”.

Neste acto tamén interviñeron Miguel Ángel Santalices e José González, presidente do Foro Enrique Peinador.

Os premios desta edición, que se corresponden con traballos realizados en 2020, foron entregados atendendo a cinco categorías distintas segundo o medio de difusión: radio, televisión, Internet, prensa escrita e un extraordinario para proxectos elaborados polo alumnado de centros educativos.

Na categoría de radio, o premio foi para a Asociación PuntoGal polo seu proxecto Abre na rede da axencia Quattro IDCP, no que se asocia a lingua galega ás redes sociais e, en televisión, para R Cable e Telecable Telecomunicacións por Vai escampar, tamén da axencia Quattro IDCP.

Na categoría de internet, premiouse o Consello Regulador Denominación de Orixe Ribeiro (C.R.D.O Ribeiro) polo anuncio Treixadura–Modo Ribeiro da axencia Nasas. En prensa escrita Aqualia con A auga en Vigo é de alta calidade da axencia Ecovigo Publicidade, na categoría de centro educativo, o Centro Integrado de Formación Profesional CIFP Leixa por Cambio climático, elaborado por dous alumnos e unha profesora deste centro.

Así mesmo, o xurado outorgoulle por unanimidade unha mención de honra á empresa Sistemas de Seguridade A1, polo seu uso continuado na comunicación e difusión publicitarias.

Para cada categoría, agás para a especialidade educativa, configuráronse dúas modalidades de premio, de xeito que polos traballos galardoados recibiron cadanseu premio tanto a empresa anunciante como a axencia de publicidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando