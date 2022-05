Emigración participa na primeira romaría, a “Jira Campestre”, do Centro Gallego de México celebrada tras a pandemia da covid-19

O secretario xeral deste departamento autonómico, Antonio Rodríguez Miranda, quixo así apoiar á comunidade galega neste país que conta cunha importante e puxante comunidade de empresarios galegos

secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistiu na tarde de hoxe á primeira romaría, a “Jira Campestre”, que o Centro Gallego de México organiza trala pandemia da Covid–19 e que se celebrou nas instalacións que esta entidade ten no Canal de Chalco, en Iztapalapa, nas aforas da capital do país.

Deste xeito, o secretario xeral quixo apoiar á comunidade galega residente neste país na principal xuntanza que organizan tras dous anos de crise sanitaria. No evento xuntáronse máis de

“Trátase dunha das grandes citas anuais da galeguidade universal e dun evento que vén a demostrar que a nosa diáspora en México é unha comunidade moi activa e cunha grande influencia nos ámbitos cultural, económico e académico”, explicou Miranda, quen destacou o importante labor dos galegos residentes neste país de Norteamérica, onde conforman unha importante e puxante comunidade de empresarios.

Durante a romaría, a gastronomía e a música galega foron as protagonistas. O Centro Gallego de México naceu en 1911, por iniciativa de tres emigrantes galegos: Andrés de la Fuente, Adolfo Blanco e Rogelio Domínguez, que desexaban crear unha coral que finalmente se converteu primeiro nun orfeón e logo nunha importante entidade social e cultural. No ano 1957 fundaron a revista “Anduriña” que recolle as novas máis importantes da comunidade galega no país azteca e en 1980 construíronse as instalacións deportivas onde hoxe se celebrou a romaría.

En México viven actualmente 14.630 galegos, dos que 2.930 naceron na comunidade autónoma.

