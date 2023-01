Emigración inviste 575.000 € ás axudas destinadas a obras e adquisición de equipamentos para as entidades galegas do exterior

A convocatoria deste ano distribúese en dous programas, un destinado a obras e conservación do patrimonio, e outro para a mellora de dotacións e equipamento de carácter inventariable

O prazo de presentación das solicitudes rematará o próximo 28 de febreiro

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2023

de Galicia publica hoxe a nova liña de axudas para as entidades galegas do exterior (

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230130/AnuncioC3B0–040123–0001_es.html

) que contará cun crédito orzamentario de 575.000 euros e que se destinará á conservación do patrimonio, mellora de equipamentos e reforma das instalacións.

Pódense acoller a esta liña de axudas todas as entidades, sen diferencia pola súa tipoloxía:

as comunidades galegas, centros colaboradores da galeguidade, centros de estudo e cultura galega.

A convocatoria distribúese en dous programas, un destinado a obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio, e outro para a mellora de dotacións e equipamento de carácter inventariable, que inclúe aplicacións informáticas de xestión para a súa dixitalización, facilitando así por unha banda, a relación coa administración en relación a presentación e xustificación de subvencións, así como co Rexistro de Comunidades Galegas, o que permitirá que teñan actualizada toda a súa documentación.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, ata o próximo 28 de febreiro, e as entidades poderán solicitar ata o 80% do investimento total. En concreto, os demandantes poderán solicitar axudas para obras, reforma de instalacións, conservación do patrimonio cultural e mellora de dotacións e equipamentos de carácter inventariable.

O secretario xeral da Emigración, Rodríguez Miranda, destacou que “ao igual que en anos pasados, mantemos o apoio e a colaboración coas nosas entidades para que, poidan continuar a contar cos recursos suficientes para garantir non só o seu funcionamento senón tamén cunhas instalacións axeitadas que permitan dar a mellor atención aos nosos galegos do exterior”.

Os centros interesados poden tamén informarse a través da seguinte ligazón: https://emigracion.xunta.gal/actividade/lina–de–axuda/subvencions–correspondentes–aos–programas–apoio–infraestrutural–e–8





