Emigración destaca a figura de Antonio Palacios como afianzador da identidade galega a través da arquitectura

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, inaugurou a mostra “Construír a paisaxe” realizada pola artista Amelia Palacios, sobrina–bisneta do famoso arquitecto galego, co gallo do 150 aniversario do seu nacemento

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Madrid, 05 de setembro de 2023

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistiu á inauguración da exposición que sobre a figura de Antonio Palacios pon en marcha a Casa de Galicia en Madrid da man da artista e sobriña–bisneta do arquitecto galego, Amelia Palacios.

O responsable de Emigración destacou a importancia desta mostra coa que se inician aos actos de homenaxe ao arquitecto de Porriño polo 150 aniversario do seu nacemento, destacando a importancia que Palacios tivo para enriquecer a arquitectura galega, “xa que axudou a afianzar a súa identidade, especialmente en Madrid, onde realizou diversos edificios de relevancia internacional”.

A exposición, composta por diferentes cadros e debuxos que recrean os perfís dos principais edificios realizados por Antonio Palacios na capital española, poderase visitar na Casa de Galicia de Madrid entre o 5 e o 29 de setembro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando