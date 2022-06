Emigración convoca o programa “Reecontros co Xacobeo” para 205 galegos do exterior, vinculados ás entidades de España, Europa e América

O DOG publica hoxe a convocatoria desta iniciativa para galegos do exterior maiores de 65 anos, co obxectivo de difundir o Camiño de Santiago e o fenómeno do Ano Santo Xacobeo

Este ano recupérase a convocatoria para as persoas dos centros galegos de América

O programa desenvolvérase na primeira quincena de outubro, realizando pequenas etapas do Camiño de Santiago



Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe a convocatoria das axudas da Secretaría Xeral da Emigración para a participación das persoas maiores de 65 anos vinculadas ás entidades galegas do exterior no programa “Reecontros co Xacobeo”, que ofrece 205 prazas para realizar o Camiño de Santiago durante unha semana no mes de outubro deste ano (

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioV0654–030622–0001_gl.html

Esta iniciativa ten como obxectivo promover os lazos das persoas vinculadas ás entidades galegas con Galicia e coa súa cultura a través do Camiño de Santiago que existen tanto no resto das comunidades autónomas, como nos países europeos. Este ano vólvese abrir a convocatoria tamén aos centros galegos de América.

O obxectivo é que, unha vez vivida a experiencia, os participantes poidan colaborar como axentes activos na promoción e difusión do Camiño de Santiago e do fenómeno do Ano Santo Xacobeo nos lugares en que as entidades teñen a súa sede.

Esta iniciativa oferta 205 prazas desenvolvéndose, previsiblemente, na primeira quincena de outubro. Consiste en realizar pequenas etapas do Camiño de Santiago e un achegamento ao patrimonio cultural e natural das respectivas zonas visitadas.

Este programa, que conta cunha dilatada traxectoria, desenvolveuse o ano pasado e o actual centrados no Ano Santo de cara a promocionar o Xacobeo sen perder o espírito de reencontro con Galicia co que naceu esta iniciativa fai máis de 30 anos.

A Secretaría Xeral da Emigración farase cargo dos traslados dos participantes mediante o financiamento dos custos desde o seu lugar de orixe ata Galicia e dos do regreso. Así mesmo, encargarase dos desprazamentos en Galicia e do seu aloxamento e manutención.

O prazo de presentación de solicitudes, que se abre hoxe, será ata o 23 de xullo. Máis información na seguinte ligazón:

https://emigracion.xunta.gal/actividade/lina–de–axuda/reencontros–co–xacobeo–ano–2021

