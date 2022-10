O embaixador británico visita o Álvaro Cunqueiro, exemplo de sostibilidade concibido baixo a arquitectura curativa

A visita continua afianzando as relacións de colaboración coa embaixada británica e o National Health Services

O embaixador británico en España, Hugh Elliott, visitou esta semana as instalacións do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, considerado un dos máis grandes a nivel europeo e un claro exemplo en materia de sostibilidade, eficiencia enerxética e respecto polo medio ambiente. O diplomático estivo acompañado polo Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, o xerente da área sanitaria de Vigo, Javier Puentes, e a xerente de Galaria e Presidenta do Clúster de Saúde de Galicia, Rocío Mosquera.

Este encontro non só afianza as relacións bilaterais entre as entidades sanitarias galegas e británicas, senón que tamén serve para visibilizar o traballo que se está desenvolvendo dende o Servizo Galego de Saúde en proxectos pioneiros no campo da sostebilidade integral, como a iniciativa da New European Bauhaus, que ten como centro de actuación a sostibilidade e a mellora na calidade de vida das persoas.

Tanto o National Health Services como o Servizo Galego de Saúde están traballando de forma activa pola sostibilidade no ámbito da saúde, o impacto que o clima ten na calidade de vida e a busca de solucións cara unha sanidade con cero emisións, comprometidos os dous sistemas sanitarios coa carreira Race to Zero de Nacións Unidas, cara as cero emisións en 2040.

As sinerxías de traballo da Embaixada británica co Servizo Galego de Saúde e o Clúster de Saúde de Galicia véñense dando dende tempo atrás, colaborando en iniciativas como a visita do embaixador británico a Biospain 2014 en Santiago de Compostela, ou a INNOVATION IN PRIMARY CARE GALICIA & SCOTLAND en xullo de 2022.

Grazas ao seu compromiso medioambiental, o Hospital Álvaro Cunqueiro recibiu importantes recoñecementos, como a certificación internacional BREEAM, a cal mide o grado de sostibilidade ambiental nas edificacións.

Desenvolvido pola organización BRE Global de Reino Unido e creado no ano 1990, este método avalía os impactos en dez categorías diferentes, outorgando unha puntuación final que serve de referencia para unha construción máis sostible, tanto na fase de deseño como nas de execución e mantemento.

Outro fito importante foi a concesión do Premio Internacional ao Mellor Proxecto Sanitario do Futuro, como mellor proxecto no ámbito sanitario a nivel europeo, outorgado pola Academia Internacional de Deseño e Saúde, en Kuala Lumpur.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando