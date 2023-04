A 10ª edición do mercado de artes escénicas Galicia Escena Pro ofrecerá pases e presentacións de 30 espectáculos galegos

Serán 18 as compañías que realizarán funcións completas das súas últimas producións e outras 12 avanzarán proxectos en formato ‘pitching’ do 29 de maio ao 1 de xuño en Santiago de Compostela

O obxectivo deste encontro é incentivar as contratacións por parte de concellos, circuítos e festivais

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2023

Galicia Escena PRO, o mercado de artes escénicas promovido pola Xunta e organizado en colaboración coa asociación profesional do sector Escena Galega, desenvolverase do 29 de maio ao 1 de xuño en Santiago de Compostela arredor dos 30 espectáculos e proxectos escollidos para configurar a edición do décimo aniversario deste evento.

A partir da convocatoria aberta á que concorreron preto de 86 propostas, unha comisión de selección encargouse de configurar a escolma dos 18 títulos que levarán a cabo funcións en formato completo, así como os 12 proxectos que ocuparán as presentacións rápidas tipo ‘pitching’.

A listaxe resultante combina a presenza de compañías de longa traxectoria no panorama teatral galego xunto con formacións de máis recente creación e espectáculos de distintas disciplinas que se atopan na primeira fase do seu percorrido polos escenarios. Tamén conviven nela o teatro de texto, a danza e o circo coas montaxes másis próximas ás novas linguaxes escénicas, tanto para público adulto como familiar.

Os espectáculos e compañías que protagonizarán os pases completos son

, DeuVe; A nai, de Amorodio Teatro; Alleo, de Colectivo Glovo; Backstage, NegroLópez;–Bionic, de Entremans; Arraianos, de Sarabela Teatro; Crisálida, Caramuxo Teatro; Hamelin, de Redrum Teatro; In–gobernable, de Uxía Morán; Iphixenia na porta do súper, de Compañía Humana; Mosca, de Ártika Cía.; MULTIPERSPECTIVAS #2, de Paula Quintas Cía.;

Mevadeus: Sofá, de Marta Alonso Tejada; Solo, de Roi Borrallas; Unha inimiga do pobo, de Talía Teatro; Vaivén, de Marcia Vázquez; e Vestirme de ti, de Furia Sotelo, que terá a súa estrea absoluta en Galicia Escena PRO 2023.

Á anterior programación poderá acceder tamén o público xeral, en tanto que as presentacións rápidas en formato pitching están reservadas ás persoas acreditadas no evento, xa que nelas se avanzarán os contidos de proxectos aínda en fase de produción. Trátase de X , de Fran Sieira Compañía de Danza; Anöa, de Elvi Balboa; Birds on a Wire, de Pistacatro; Compaña, de Xampatito Pato; Deadpan Karaoke, de Ibuprofeno Teatro; Entrega en man, de Contraproducións; Frío, de A Feroz; Iribarne, de ButacaZero; Kyoki, de Elefante Elegante; Monstros, de Producións Teatrais Excéntricas; Nanai da China, de Pérez&Fernández: e Perder a lingua, de Eva Comesaña.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando