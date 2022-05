A economía galega medrou no primeiro trimestre do 2022 un 5,1%

A evolución respecto ao trimestre anterior presenta un crecemento do 0,7%

O emprego medrou un 4,2% ata finais do mes de marzo e superou os 42.000 postos de traballo a tempo completo



A economía galega medrou no primeiro trimestre do ano 2022 un 5,1%

en relación ao mesmo trimestre do ano anterior. O instituto Galego de Estatística (IGE) publica hoxe os datos de contabilidade trimestral referentes ao primeiro trimestre deste exercicio.

En canto á evolución intertrimestral, o PIB autonómico medrou un 0,7%.

Desde o punto de vista da demanda, neste primeiro trimestre do ano o gasto en consumo final medrou no último ano un 2,4% –cun crecemento interanual do 3,2% no gasto en consumo final dos fogares– e as exportacións aumentaron un 4,3%.

No que respecta á oferta, en termos anuais os servizos medraron un 8,7% e a industria manufactureira un 2,1%. Pola súa banda, o sector primario medrou un 1% e a construción descendeu un 1,8%, debido en parte á crise de materiais.

Ademais, os datos de contabilidade trimestral do IGE mostran que o emprego ?medido en termos de postos de traballo equivalentes a tempo completo– medrou no último ano un 4,2%, o que supón un incremento de 42.377 postos.

As ramas de actividade nas que mais medrou foron as relacionadas co comercio, transporte e hostalería (+10,6%), coas actividades profesionais (+4,5%) e no sector da construción (+5%).

