O 95% dos alumnos do obradoiro dual de emprego Rehabilitación da casa peóns camiñeiros en Culleredo acceden a un traballo en empresas da contorna

A directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado, participou hoxe na clausura desta iniciativa que a Xunta apoiou cunha achega próxima aos 350.000 euros

Un total de 20 persoas sen emprego formáronse en traballos de carpintería e de revestimento e accederon a un contrato laboral durante nove meses

Ao remate do obradoiro, 19 participantes atoparon un traballo en empresas da contorna grazas aos incentivos á contratación que inclúe este programa autonómico

Lado destacou a colaboración dos concellos con este programa dual que combina os intereses das persoas sen emprego que reciben formación e un emprego cos intereses colectivos, xa que os alumnos realizan un traballo produtivo en actividades de utilidade pública e social



Culleredo (A Coruña), 2 de agosto de 2022

A directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado, participou hoxe en Culleredo na clausura do obradoiro dual de emprego Rehabilitación da casa peóns camiñeiros, no que 20 persoas sen emprego, a través dun investimento próximo aos 350.000 euros, recibiron ao longo de nove meses o acceso a un contrato de traballo e formación nas especialidades de revestimentos lixeiros e técnicos en construción e instalación de elementos de carpintería.

Os alumnos tiveron, ademais, a oportunidade de aplicar os coñecementos adquiridos para o beneficio social da súa veciñanza, pois encargáronse da conversión da antiga casa dos peóns camiñeiros nun centro de interpretación do Camiño Inglés. O edificio ten unha antigüidade de 90 anos e a súa reforma tivo como obxectivo conservar a memoria das sendas e camiños tradicionais e subliñar o valor do territorio. Amais, esta iniciativa veu dar resposta a unha situación de falta de man de obra no sector da construción.

Lado resaltou que os obradoiros de emprego consolídanse coma “unha ponte idónea para a inserción no mercado de traballo”; pois ao remate deste obradoiro 19 dos seus participantes atoparon emprego en empresas da contorna, grazas tamén aos incentivos á contratación que inclúe o programa autonómico. A directora xeral destacou o dobre atractivo destes obradoiros ao combinar “os intereses das persoas sen emprego cos colectivos”, xa que os alumnos realizan un traballo produtivo en actividades de utilidade pública e social.

Así mesmo, Lado sinalou a importancia do modelo dual ao permitir a formación do alumnado e unha oportunidade laboral, dunha banda; e a ampliación dos servizos e prestacións municipais, doutro lado. Ademais, fixo fincapé no compromiso do Goberno galego para ofrecer ás persoas ocupadas e desempregadas “unha formación innovadora e os mellores recursos para impulsar unha formación especializada e eficaz” que se adapte ao contexto laboral en permanente evolución.

A Xunta, neste eido, continúa apostando polos obradoiros duais de emprego. “Confírmanse como un dos mellores e máis efectivos instrumentos para a mellora da empregabilidade das persoas que participan neles”, subliñou.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, por iso, incrementou este ano o orzamento destinado a esta iniciativa, unha orde de axudas que vén de resolverse cun orzamento de 40,8 millóns de euros. Na actualidade, a Administración autonómica está a tramitar unha partida adicional de 10 millóns de euros para que se poidan levar a cabo máis obradoiros en toda Galicia, o que permitirá desenvolver cun crédito de 50,8 millóns de euros máis dun cento de obradoiros para formar a 2.000 persoas sen emprego. Para o próximo curso, a duración destes programas aumenta, pasando dos nove meses actuais aos 12 meses nos que se ofrecerá formación e un contrato laboral aos seus participantes.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando