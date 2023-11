O DOG publica a encomenda para a mellora da eficiencia enerxética da sede da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en Santiago

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade licitará antes de finalizar o ano esta obra, co obxectivo de iniciala no vindeiro 2024

Os traballos suporán un investimento de case 3,5 M? e contan cun prazo de execución de 12 meses

Renovarase a envolvente, tanto a fachada como a cuberta, sen variar nin a volumetría nin a imaxe do edificio, de 7.300 m² de superficie construída

As intervencións permitirán mellorar a eficiencia enerxética do edificio, que acadará unha redución de, polo menos, un 30% de enerxía primaria non renovable

Este proxecto é froito da colaboración entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, responsable deste proxecto, e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que acometerá as obras na edificación



O Diario Oficial de Galicia fai pública hoxe a encomenda á Axencia Galega de Infraestruturas das obras de mellora da eficiencia enerxética do edificio que alberga a sede da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, situado na rúa de San Lázaro, en Santiago de Compostela.

Esta actuación, que suporá un investimento de case 3,5 M?, será licitada antes de rematar o ano, para iniciar a súa execución no vindeiro 2024. O prazo de execución é de 12 meses.

A través desta encomenda, o departamento de Infraestruturas da Xunta asume a elaboración do proxecto, a licitación e adxudicación das obras, así como a súa dirección e execución. No seguinte enlace ao DOG pode consultarse a información:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231103/AnuncioG0533–251023–0001_gl.html

Mediante esta intervención de mellora da eficiencia enerxética, renovarase a envolvente, tanto a fachada como a cuberta, sen variar nin a volumetría nin a imaxe do edificio, de 7.300 m2 de superficie construída. É dicir, o acabado manterá o aceiro corten.

O obxecto principal deste proxecto é desenvolver unha serie de actuacións que permitan mellorar a eficiencia enerxética do edificio, que debe supoñer unha redución de, polo menos, un 30% de enerxía primaria non renovable.

Máis en detalle, as actuacións que se realizarán no edificio situado en San Lázaro inclúen a mellora da envolvente térmica, a substitución de todas as carpinterías exteriores e os vidros correspondentes, así como o cambio da envolvente da cuberta e a súa impermeabilización.

Na intervención proxectada polo departamento de Infraestruturas da Xunta prevese, tamén, a substitución do alumeado existente por iluminación LED de alta eficiencia con sistema de regulación e control.

Ademais, substituirase a enfriadora existente por unha enfriadora aire–auga de elevada eficiencia enerxética, e cambiarase a actual caldeira convencional a gas natural por un conxunto de caldeiras murais a gas natural de alto rendemento.

Este proxecto materializarase a través da colaboración entre a

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

, responsable deste proxecto, e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, que acometerá as obras.

A intervención será financiada con fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, do programa Next Generation UE.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando