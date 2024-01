O DOG publica a creación de 24 novos postos de traballo nas residencias da Xunta en Lugo e no CAPD de Sarria

O delegado territorial, Javier Arias, explica que se incorporan dúas prazas de persoal enfermeiro, 14 de auxiliares de clínica, tres de camareiro/limpador, catro de subalternos e unha de axudante de cociña

A Xunta aprobou a creación de 24 novos postos de traballo nas residencias de maiores da provincia de Lugo e no Centro de Atención a persoas con Discapacidade (CAPD) de Sarria.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explica que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a modificación da relación de postos de traballo (RPT) da Consellería de Política Social e Xuventude, que recolle esta ampliación do cadro de persoal.

Arias estivo en Burela para reunirse coa nova directora que acaba de poñerse á fronte da residencia de maiores da Xunta nesta localidade, Felicita Marlene García Eijo. Segundo informou, a este centro incorpórase unha praza de enfermeiro, unha de camareiro/limpador e outra de persoal subalterno.

No conxunto da provincia, créanse dous postos de persoal enfermeiro, 14 de auxiliares de clínica, tres de camareiro/limpador, catro de subalternos e un de axudante de cociña. Distribúense entre as residencias de maiores de Burela, Monforte de Lemos, As Gándaras e A Milagrosa (Lugo) e o CAPD de Sarria.

Segundo recolle o DOG, a modificación da relación de postos da Consellería foi aprobada pola Xunta unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa de Negociación e na Comisión de Persoal, e entra en vigor xa ao inicio deste ano.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando