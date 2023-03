A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego fai entrega do premio Xunta de Galicia ao proxecto de innovación na IX First Lego League

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou esta tarde, no Auditorio municipal, na clausura da IX First Lego League, facendo entrega do Premio Xunta de Galicia ao Proxecto de Innovación. O certame, organizado pola Universidade da Coruña, conta coa colaboración da Administración autonómica.

A competición, na que tomaron parte un total de 45 equipos e máis 300 mozos e mozas de toda Galicia, desenvolveuse baixo o lema #Superpowered, o poder dos mozos e das mozas stem e permitiu aos participantes explorar de onde provén a enerxía e como se distribúe, almacena e utiliza.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando