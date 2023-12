O director xeral de Cultura celebra a incorporación de novos talentos como Sara Vila ás letras galegas

A escritora recolle o XLII Premio de Novela Blanco Amor pola súa obra ‘O Incendio’

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participaron hoxe na entrega do XLII Premio de Novela Eduardo Blanco–Amor a Sara Vila pola súa obra O Incendio .

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades celebrou a incorporación de novos talento ás letras galegas como esta escritora e xornalista que, malia á súa xuventude, xa ten acadado, dous importantes recoñecementos na literatura galega, este galardón e o Premio Illa Nova de Narrativa para menores de 35 anos.

Anxo M. Lorenzo puxo en valor tamén a temática da obra, que aborda temas de plena actualidade como o acoso escolar e as relacións familiares. “Estou seguro que esta novela vai ser unha gran éxito entre os lectores de todas as idades”, afirmou. O director xeral agradeceu, así mesmo, a iniciativa da Deputación de Ourense con este galardón, un dos máis consolidados do panorama literario galego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando