La justicia en Galicia, como la de toda España, intenta recuperarse de las semanas de paro de los letrados de justicia.

El vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, cree que "vai levar tempo" desatascarla. "Vai a levar tempo, é unha pena que durante tanto tempo o goberno non negociase con eles, porque eso incrementou día a día o traballo que quedaba pendente".

Calvo muestra, además, en una entrevista en Cope Galicia su preocupación por que se repita una situación similar con posibles convocatorias de paro que puedan hacer otros funcionarios de la administración de justicia."Viría a traer máis problemas nun momento no que xa hai bastantes atrasos".

En los últimos días algunos colectivos han avanzado la posibilidad de hacer huelga también para reivindica mejoras laborales.



Juzgados de violencia de género en las ciudades

Sobre el anuncio hecho en el Parlamento de Galicia por el presidente Alfonso Rueda de la extensión de los juzgados especiales de violencia de género a todas las ciudades, el vicepresidente autonómico recuerda que la autorización tiene que hacerla el ministerio de Justicia.

"O que facemos en Galicia, que non é obrigatorio, é reunirnos nunha comisión mixta co Tribunal Superior de Xustiza para analizar cales son as necesidades da comunidade autónoma. Eso trasladámosllo ó ministerio e esperamos que se cumpla", explica Calvo en Cope.

Actualmente funcionan juzgados específicos de violencia de género en A Coruña y Vigo, la intención es que también los tengan Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense y Pontevedra.

El de Santiago entraría en funcionamiento el año que viene, y los próximos años en las demás poblaciones.

Los colectivos de abogados que trabajan en el ámbito de la violencia de género destacan la importancia de contar con ese tipo de infraestructuras especializadas. Reclaman, eso sí, más espacio físico para poder garantizar la intimidad de las víctimas.

Seguidor del Rácing de Ferrol y del Deportivo de La Coruña

El vicepresidente segundo de la Xunta, que además de justicia también lleva las competencias de deporte se declara un apasionado de los deportes. "Sempre me gustaron os deportes".

En San Sadurniño, su localidad natal, jugó al voleibol. "Tíñamos un gran equipo referencia nacional dende un concello tan pequeno, e tamén xoguei ó fútbol no colexio, e quedamos segundos de Galicia".

También prácticó el baloncesto más tarde en Ferrol y artes marciales y es un gran seguidor de la fórmula 1.

"Cantas máis disciplinas distintas practicas máis che gusta practicar".

Con relación al fútbol Calvo sigue especialmente los resultados del Rácing de Ferrol y del Deportivo de La Coruña y espera que ambos equipos puedan ascender esta temporada.

Con relación al deporte base el vicepresidente destaca la relevancia que tiene para la salud y la socialización de los más pequeños. "Milleiros de persoas en Galicia practican deporte de base".

Pendiente de los resultados en las elecciones municipales

Diego Calvo además de vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia es también presidente del Partido Popular en la provicia de A Coruña y afirma que en las elecciones municipales que se celebran el próximo 28 de mayo "aspiramos a acertar" con los candidatos.

"Estou seguro de que imos subir en todos os concellos, pero non en todos imos poder gobernar porque xa sabemos o que pasa". De ese modo hace referencia a los pactos entre fuerzas de izquierda que desplazaron al PP en algunos concellos en los que los populares son la fuerza más votada, como ha ocurrido en 2019 en Ferrol.

"Queremos grandes alcaldes que teñan a confianza dos veciños".

Actualmente el Partido Socialista gobierna en las principales poblaciones de la provincia (A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol) y también en la diputación provincial gracias a un acuerdo con el Bloque Nacionalista Galego (BNG).