Diego Calvo realiza o saque de honra do II Mundialito. Todos somos Coruña

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, realizou o saque de honra do II Mundialito. Todos somos Coruña antes de comezar os partidos deste torneo solidario de fútbol sala que se celebra hoxe no CPR Plurilingüe Liceo La Paz con representación de España, Venezuela, Brasil, Paraguai, Perú e Ucraína.

No equipo ucraniano participan xogadores rusos como símbolo de paz. Realízase ademais unha recollida de alimentos a favor do Banco de Alimentos Rías Altas e de material deportivo para a Fundación Fútbol Club Santiago, así como para colaborar co mercadillo ucraniano AGA e coa irmandade venezolana Hevega.

