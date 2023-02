Diego Calvo pon en valor a colaboración do corpo consular coa Xunta para potenciar as relacións internacionais de Galicia no mundo

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes mantivo hoxe unha xuntanza con cónsules acreditados en Vigo para coñecer as súas demandas e trasladarlles as prioridades do Goberno galego en materia de acción exterior

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participou hoxe xunto co director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, nun encontro cunha representación do corpo consular de Galicia en Vigo encabezada polo seu presidente, Juan Vieites, para coñecer as súas demandas e trasladarlles as prioridades da acción exterior do Goberno galego nos próximos anos.

No encontro puxo en valor a colaboración entre a Xunta e o corpo consular acreditado en Galicia para potenciar as relacións internacionais de Galicia e a imaxe da comunidade no mundo. Destacou ademais o importante papel deste colectivo para contribuír a unha maior presenza das empresas galegas nos mercados internacionais.

Diego Calvo avogou por continuar na senda dunha acción exterior útil a través de instrumentos como a Lei reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia aprobada o ano pasado ou a nova Estratexia Galega de Acción Exterior (EGAEX) que está a ultimar a Administración autonómica.

Outro dos obxectivos ten que ver co reforzo da cooperación transfronteiriza, en especial con Portugal no marco da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal, que aspira a manter a súa posición de liderado na captación de fondos europeos da nova convocatoria do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Interreg España–Portugal (POCTEP) 2021–2027, do que xa se están a xestionar as primeiras convocatorias que se prevén poñer en marcha este ano.

Nesta liña, lembrou que precisamente este ano a Medalla do Parlamento de Galicia recoñecerá á

cooperación transfronteiriza entre Galicia e o norte de Portugal, focalizando este recoñecemento na Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal, como entidade pioneira que, desde hai tres décadas abriu camiños neste ámbito no conxunto da Unión Europea.

En materia de cooperación ao desenvolvemento, Diego Calvo detallou que o Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode) informou favorablemente o pasado 14 de febreiro do V Plan director da cooperación galega 2023–2026. Nese plan teranse en conta o avance nos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) da Axenda 2030.

O mesmo organismo deu o visto bo ao

Plan anual 2023 da cooperación galega, que parte dun orzamento inicial de 8,9 M?, o que supón un incremento de case un 14% respecto ao ano pasado.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando