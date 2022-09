Diego Calvo destaca a importancia do fútbol base como práctica deportiva entre a rapazada

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes asistiu hoxe ao encontro entre os equipos cadetes e xuvenís dos clubs Galicia Caranza de Ferrol e Imperátor da Coruña

Ferrol, 24 de setembro de 2022

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asistiu hoxe aos partidos de fútbol entre os equipos cadetes e xuvenís dos clubs Galicia Caranza, de Ferrol, e Imperátor, da Coruña. Antes do encontro, Diego Calvo, coñeceu as instalacións do club ferrolá da man do seu presidente, Enrique Soto.

Cómpre sinalar que a Xunta apoia o deporte base con iniciativas como o programa Xogade, que abrangue toda a oferta deportiva en idade escolar promovida polo Goberno galego e cuxa nova convocatoria se publicou esta semana no Diario Oficial de Galicia.

