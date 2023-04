Diego Calvo avoga pola colaboración cos concellos a prol da mellora dos servizos públicos

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes compareceu hoxe no Parlamento para abordar a cooperación local

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2023

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, compareceu hoxe no pleno do Parlamento para abordar a coordinación entre as administracións autonómica e local. Na súa intervención Diego Calvo referiuse á importancia da colaboración cos concellos para garantir “unha eficaz prestación dos servizos públicos”.

Para o vicepresidente segundo, este apoio debe chegar a todos os municipios e de xeito prioritario aos máis pequenos e con menor poboación, xa que dispoñen de menos recursos. Nesta liña sinalou o Fondo de Cooperación Local como o mellor instrumento para asegurarlle calidade de vida á poboación de todo o territorio galego e a autonomía financeira aos concellos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando