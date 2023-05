O Diario Oficial de Galicia publica mañá a nova convocatoria de accións formativas para cualificar unhas 23.000 persoas desempregadas

As accións, ás que a Xunta destina 70M?, serán impartidas por centros acreditados

Seguirase a apostar pola formación flexible e adaptada ao alumnado

Serán colectivo prioritario persoas afectadas por ERTE, con discapacidade, mulleres, vítimas de violencia de xénero, menores de 30, desempregados de longa duración ou emigrantes retornados

O Goberno galego impulsará as especialidades con maior demanda laboral a nivel galego e comarcal



Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2023

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica mañá a nova convocatoria de axudas para financiar accións formativas promovidas por centros acreditados e dirixidas a mellorar a cualificación dunhas 23.000 persoas desempregadas no período 2023–2024 ás que o Goberno galego destinará 70M?.

Con esta convocatoria, que manterá aberto o seu prazo de solicitude ata o próximo 22 de xuño, perséguese mellorar a cualificación de galegas e galegos non ocupados, como unha das claves para avanzar na súa inserción laboral. As accións están dirixidas á adquisición e mellora de competencias profesionais relacionadas cos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas e ás necesidades de adaptación aos cambios operados nos sectores produtivos.

A convocatoria volve apostar pola formación flexible e adaptada ás necesidades do alumnado e ábrese a persoas traballadoras afectadas por ERTE, suspensións de contratos de traballo ou con redución de xornada, así como as galegas e galegos con discapacidade física, psíquica ou sensorial. Poderán tomar parte nestas accións, ademais, cun tope do 30% de participación, traballadores ocupados, sempre que as prazas non se cubran na súa totalidade con desempregados.

Serán beneficiarios das achegas centros ou entidades de formación debidamente acreditados para impartir formación profesional para o emprego en Galicia en modalidade presencial, a distancia ou mixta.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade simplificou este ano a estrutura e contidos do texto normativo así como todas as fases do proceso. En canto aos criterios de avaliación técnica das solicitudes, priorizaranse especialidades formativas con maior demanda a nivel Galicia e comarca e se valorará o grao de execución das actividades formativas concedidas en convocatorias anteriores. O Goberno galego quere impulsar tamén novas certificacións de organismos acreditados relativas á seguridade da información, xestión ambiental e responsabilidade social.

Na fase de tramitación, a Xunta de Galicia terá en conta a participación nas formacións de colectivos prioritarios como mulleres, vítimas de violencia de xénero, menores de 30 anos, desempregados de longa duración e emigrantes retornados. Así mesmo mantense o apoio ás actividades con participación do 100% do alumnado con discapacidade.

Unha vez concretada a oferta, os alumnos e alumnas poderán acceder a estes cursos a través das oficinas de emprego de Galicia, da páxina web:

https://emprego.xunta.gal

A Xunta aposta un ano máis por esta liña de axudas para brindar unha formación para o emprego de calidade, de feito, a inserción laboral media que se acada con estas accións formativas sitúase no 69%.

O programa insírese no Plan galego de formación para o emprego, dotado para o presente ano con máis de 125 millóns de euros, para continuar a impulsar unha formación dual e flexible, axustada ás tendencias do tecido produtivo para enfrontar os retos inmediatos consecuencia do proceso de dixitalización e economía verde en auxe.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando