O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria dos bonos dixitais para facilitar a contratación de banda longa a persoas vulnerables

Ábrese así o proceso de inscrición das entidades colaboradoras, dirixido a operadores de telecomunicación e empresas que ofrezan servizos de internet, que terán de prazo ata o 19 de setembro para presentar a súa solicitude

Unha vez que se publique no DOG o listado definitivo de entidades colaboradoras, poderán solicitarse os bonos, que permitirán ao beneficiario unha redución mensual de ata 20 euros no custe do servizo

A iniciativa, enmarcada no Programa estatal ÚNICO–Bono Social, conta cun orzamento de 1,3 millóns de euros

Os bonos permitirán contratar ou mellorar a conexión a banda longa fixa cunha velocidade mínima de 30Mbps durante un ano a máis de 5.700 persoas

Con esta, a Xunta xa ten en marcha tres das catro medidas predefinidas polo Goberno de España no marco do compoñente 15 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea para a mellora da conectividade

Nas vindeiras semanas convocarase a liña de axudas á mellora das infraestruturas de telecomunicacións nos edificios



Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria para iniciar o proceso de inscrición das entidades colaboradoras da iniciativa dos bonos dixitais, dirixido a operadores de telecomunicación e empresas que ofrezan servizos de internet, que terán de prazo ata o 19 de setembro para presentar a súa solicitude. Unha vez que se publique no DOG o listado de entidades colaboradoras poderán solicitarse os bonos.

Os bonos dixitais facilitarán a contratación de servizos de internet a persoas vulnerables. Conta cun orzamento de 1,3 millóns de euros, que forman parte dos fondos que o Goberno de España transfire a Galicia no marco do compoñente 15 Galicia do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea.

A iniciativa, enmarcada no programa estatal ÚNICO Bono Social, permitirá a persoas ou familias vulnerables contratar ou mellorar a conexión á banda longa fixa cunha velocidade mínima de 30Mbps, cunha minoración mensual de ata 20 euros na factura emitida pola entidade colaboradora elixida durante un período de ata 12 meses cun máximo de 240 euros. A previsión é acadar os 5.774

beneficiarios.

As axudas están dirixidas a fo

gares que non conten con conexión fixa de 30 ou máis Mbps a internet e cuxa renda anual (per

capita) sexa inferior ao 125% do IPREM en caso de non ter menores ou 175% en caso de telos. Son, fundamentalmente, beneficiarios de Risga, do Ingreso Mínimo Vital así como outras familias con poucos recursos ou en risco de exclusión social.

Con esta, a Xunta xa ten en marcha tres das catro medidas predefinidas polo Goberno: a liña de mellora da conectividade en centros públicos; as axudas para o reforzo da conectividade en áreas de concentración empresariais e centros loxísticos de Galicia; e os bonos dixitais para facilitar a contratación de internet a persoas vulnerables. A última medida, destinada á mellora das infraestruturas de telecomunicacións nos edificios, porase en marcha nas vindeiras semanas.

En total o Estado destinará ás comunidades un 9% dos máis de 4.000 millóns de euros do Plan. O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital resérvase, polo tanto, o 91% dos fondos para resolver os problemas de conectividade fixa e sen fíos en todos os territorios e cumprir cos obxectivos que marca Europa. Entre eses obxectivos está o de que o 100% das poboación teña acceso a banda longa de ao menos 100 Mbps.





