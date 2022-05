O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria de axudas destinadas ás axencias de viaxe por importe de 650.000 euros

As solicitudes deberán presentarse a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta ata o vindeiro 30 de xuño

publica hoxe a convocatoria da axudas, en réxime

de concorrencia non competitiva, destinadas ás axencias de viaxe co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento da súa actividade.

Contan cun orzamento de 650.000 euros

apoio a un colectivo fundamental no conxunto das empresas de servizos turísticos, xa que as axencias de viaxe son instrumentos imprescindibles para a comercialización de Galicia como destino turístico, visibilizando toda a oferta turística a través do seu labor profesional.

beneficiarias das subvencións todas

as axencias de viaxe, que teñan un centro de traballo

inscritas no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia

Considéranse gastos subvencionables todos aqueles comprendidos entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 30 de outubro de 2022 como os gastos derivados da creación do produto e/ou comercialización do destino Galicia e gastos derivados da transformación dixital, cun importe máximo de subvención do 100 % do gasto subvencionable.

prazo de presentación de solicitudes será ata o vindeiro 30 de xuño.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

