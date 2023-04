Dez persoas con discapacidade completan a súa formación dual como auxiliares de comercio na tenda Juan María by Lolola grazas ao apoio da Xunta

A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, e o director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, visitaron o establecemento de Vigo onde subliñou o acceso ao emprego como “elemento decisivo” na participación activa de persoas con discapacidade na sociedade

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Vigo, 11 de abril de 2023

A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, e o director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, visitaron hoxe o establecemento Juan María by Lolola, en Vigo, onde clausurou o programa de formación dual dirixido a persoas con discapacidade intelectual e no que 10 alumnas e alumnos puideron exercer tarefas de auxiliar de comercio no establecemento.

Tal e como subliñou Toca, esta iniciativa destaca pola posibilidade de capacitar ás persoas con discapacidade para mellorar a súa inserción profesional, a través de proxectos de formación adaptados, que alternan entre o emprego e a formación, e que habilitan para a obtención de certificados de profesionalidade.

Esta liña, da que resultou beneficiaria o centro especial de emprego vigués, favorece a inserción laboral do colectivo, ao brindar ás persoas desempregadas con discapacidade intelectual un contrato para o posto de traballo, exercendo as súas tarefas de xeito presencial con itinerarios formativos adaptados e estables de tres anos de duración.

“A Xunta está a apostar pola integración laboral de todas as persoas no sistema produtivo dando resposta a unha necesidade social esencial”, destacou Toca, quen lembrou que o acceso ao emprego é un “elemento decisivo” para a participación das persoas con discapacidade na economía e na sociedade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando