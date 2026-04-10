Detenida una banda por robar más de 200 móviles en verbenas y fiestas populares por toda Galicia

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal de carácter itinerante, especializado en el robo con violencia y el hurto de dispositivos móviles en eventos multitudinarios y celebraciones populares de la comunidad autónoma de Galicia dentro de la operación GALAXIA AIMALUM que ha requerido cerca de dos años de investigación.

Hasta el momento, han sido detenidos dos varones considerados los líderes de la estructura delictiva, ambos en la ciudad de A Coruña, a quienes se les imputan presuntos delitos de robo con violencia, hurto, daños informáticos, descubrimiento de secretos y pertenencia a grupo criminal. Y que, además de encabezar una banda que se desplazaba por verbenas y fiestas populares por toda Galicia para realizar el robo de los terminales, para lo que llegaban a disfrazarse y pasar desapercibidos, utilizaba posteriormente un sofisticado sistema informático para anular los sistemas de localización y hacerse con el control de los mismos cara a su venta ilegal en el mercado negro.

banda itinerante INTERNACIONAL

La operación GALAXIA AIMALUM se inició en el mes de junio de 2024, tras constatarse un incremento significativo de sustracciones de dispositivos de telefonía móvil de alta gama durante diversas festividades locales. Las investigaciones fueron llevadas a cabo de manera coordinada por el Equipo contra la Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña, el Puesto Principal de Boiro y el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Lugo.

La organización presentaba una acusada itinerancia delictiva, desplazándose por temporadas desde sus países de origen hasta la provincia de A Coruña, donde disponían de varios inmuebles que empleaban como base logística. Desde dichos domicilios, se trasladaban a los distintos eventos festivos para sustraer los terminales mediante la distracción de sus legítimos propietarios o, en caso necesario, empleando la violencia a través de agresiones físicas o tirones.

Tras la sustracción física de los dispositivos, el grupo implementaba técnicas sofisticadas de elusión de medidas de seguridad y el uso de software malicioso. Mediante ingeniería social, suplantaban al servicio de soporte técnico del fabricante del terminal y remitían enlaces fraudulentos a las víctimas. De este modo, lograban obtener las credenciales de acceso a los servicios de almacenamiento en la nube, desvinculando la geolocalización de los terminales, tomando el control total de los dispositivos y bloqueando el acceso de las víctimas a su propia información personal.

MÁS DE 200 DELITOS EN AÑO Y MEDIO

La explotación de la operación se ejecutó de forma escalonada, en distintas fases policiales orientadas a la prevención de nuevos hechos delictivos. Uno de los líderes de la red fue detenido en la víspera del inicio de las festividades de Carnaval de 2026, mientras que el segundo responsable fue interceptado a su llegada a territorio nacional, coincidiendo con el inicio del dispositivo de seguridad de Semana Santa. Se practicaron sendas entradas y registros en dos inmuebles ubicados en la localidad de A Coruña.

Guardia Civil A Coruña Detención practicada en la ciudad de A Coruña en el marco de la operación GALAXIA AIMALUM

A los investigados se les imputan más de 200 delitos acaecidos entre julio de 2023 y diciembre de 2025 en más de una quincena de municipios gallegos. La actuación policial preventiva permitió reducir significativamente el número de delitos de esta naturaleza en las celebraciones posteriores a las primeras detenciones. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones para la completa desarticulación de la red delictiva.

Durante la práctica de las diligencias de registro, los agentes han logrado intervenir 12 dispositivos móviles de alta gama previamente sustraídos y diversos elementos de caracterización y disfraces empleados por los autores para pasar desapercibidos entre la multitud.