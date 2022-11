O desemprego en Galicia cae por primeira vez en toda a serie histórica nun outubro na comparativa mensual

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, valorou hoxe os datos do paro rexistrado destacando que Galicia continúa na “senda de baixada continuada” do desemprego



Sinalou que o número actual de persoas sen emprego –143.720– é o menor nun mes de outubro de toda a serie histórica (1996)



O paro cae na evolución mensual e anual e nos principais sectores económicos



As cifras de parados menores de 30 anos e de mulleres son as máis baixas de toda a serie histórica (maio 2005) nun outubro



O número de afiliacións –1.048.700– sitúase a un nivel superior ao reflectido hai 13 anos e crecen con respecto a hai un ano nun 1,55%



Lorenzana salienta a importancia de seguir incidindo na formación á carta para dar resposta ás necesidades do tecido empresarial e avanzar “no cruce entre oferta e demanda”



Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2022

O desemprego en Galicia baixou por primeira vez de toda a serie histórica (1996) nun mes de outubro con respecto ao mes anterior (setembro). Así, na comparativa mensual, o paro descendeu nun 0,27%, unha baixada que ten lugar en todos os sectores de actividade. Galicia é unha das dez comunidades autónomas onde cae o paro este mes.

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, valorou hoxe os datos do paro rexistrado destacando que o número actual de persoas sen emprego –143.720– é o máis baixo nun mes de outubro de toda a serie histórica (1996). Así, sinalou que as cifras reflicten que “seguimos na senda da baixada continuada do paro en Galicia”.

Na comparativa anual, con respecto a outubro de 2021, o paro tamén descendeu, nun –6,70% e caeu nas principais variables: nas catro provincias e nas sete cidades galegas e, ao igual que na comparativa mensual, en todos os sectores económicos. Con respecto a hai un ano, lidera a baixada o sector primario (–12,73%) seguido da industria (–12,28%), da construción (–8,35%) e dos servizos (–5,68%).

Por colectivos prioritarios, diminúe especialmente entre os menores de 30 anos (–12,59%), os parados de longa duración (–11,70%) e das mulleres (–6,84%). A cifra de parados menores de 30 anos (16.631) e de mulleres (84.208) son as máis baixas de toda a serie histórica (maio 2005) nun outubro.

En canto ás afiliacións, crecen con respecto a outubro de 2021 nun 1,55%, é dicir, Galicia conta con 16.049 persoas máis afiliadas á Seguridade Social. A cifra total –1.048.700– sitúase a un nivel superior ao reflectido hai 13 anos (outubro 2009: 1.032.036).

En palabras de Lorenzana, a Xunta continúa traballando para xerar emprego de calidade e para que a poboación activa continúe crecendo, salientando a importancia de seguir incidindo na formación á carta para dar resposta ás necesidades do tecido empresarial.

Ao respecto, puxo en valor diferentes programas que se inclúen nos orzamentos de 2023 da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade como son, entre outros, o Plan Retorna Cualifica (4,5 millóns) para a través da formación profesional favorecer a volta e retención do talento de galegas e galegos emigrados; ou os 57 millóns de euros que as contas destinarán o próximo ano ás persoas traballadoras autónomas, un colectivo que poderá optar ás novas axudas directas do programa Impacto Autónomo (30 millóns), deseñado ad hoc para poder facer fronte e minimizar o impacto da suba dos custos en materias primas e enerxéticos.

Lorenzana sinalou, así mesmo, que o vindeiro exercicio ofreceranse microformacións, pequenas cualificacións á carta das necesidades que teñen as empresas “para avanzar no cruce entre a oferta e a demanda”, subliñou. Trátase dunha medida recomendada pola UE que Galicia ofrecerá por primeira vez a nivel nacional.

Todos estes programas inclúense nos orzamentos de Promoción do Emprego e Igualdade para 2023, que crecen cun 13,5% máis de investimento, ata acadar os 432M?, para seguir, en materia laboral, executando a nova estratexia de emprego, Xempre Contigo, coa que se está a centrar no centro das políticas ás persoas e aos sectores e empresas con maiores dificultades

