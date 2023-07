O Descenso Urbano Vila de Sarria chega á súa décima edición a finais de xullo co apoio da Xunta

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, destaca que este circuíto de referencia a nivel nacional supón “un pulo máis para a dinamización económica e turística da zona”

A Xunta apoia un ano máis o Descenso Urbano Vila de Sarria, que chega á súa décima edición a fin de semana do 29 e 30 de xullo. O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, participou hoxe na presentación do programa xunto cos organizadores, o club de ciclismo DH Galicia, e representantes doutras entidades implicadas.

Arias puxo de relevo que esta proba de referencia a nivel nacional atrae a milleiros de espectadores para desfrutar do deporte extremo e do espectáculo, o que supón “un pulo máis para a dinamización económica e turística do concello e para que os visitantes coñezan todos os recursos cos que conta esta zona”. O ano pasado, segundo os datos da organización, as actividades congregaron a unhas 6.500 persoas de público e 175 participantes.

O circuíto contará con máis de 100 módulos de madeira e partirá do campo da feira ? o punto máis alto da localidade –, cruzará o casco histórico e chegará ata o paseo do Malecón. Repartirá premios en metálico e recibirá a ciclistas profesionais do máis alto nivel, como Toni Ferreiro, tricampión de España de Descenso e dobre campión nacional de Enduro; ou Eva Castro, dez veces campioa de España de 4X, medalla de bronce en europeo 4X e tres copas do mundo 4X, entre outras.

A organización tamén subliña a ampla cobertura mediática, que nesta edición incrementarase coa retransmitisión a nivel nacional en canais como a Televisión de Galicia (TVG) e Eurosport.

O programa complétase coa terceira carreira de Mini DHU, para nenos e nenas de 3 a 12 anos, e con outras actividades orientadas ao público infantil como skate–park, talleres de graffiti e parkour. Tamén haberá un concurso de Dirtjump, disciplina extrema de saltos acrobáticos que contará coa presenza de grandes corredores internacionais; e varios concertos no centro da vila.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando