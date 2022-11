O delegado da Xunta e o Director Xeral de Persoas con Discapacidade acompañan aos membros de AGAL na celebración do seu XXV aniversario

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo Director Xeral

Persoas con Discapacidade, Fernando Gonz

n da xornada con motivo do XXV aniversario da Asociaci

Trenor destacou o gran obxectivo desta entidade

que é axudar nos planos moral, físico e educativo a todas as persoas afectadas de Lupus en todas as súas formas ou tipos, independentemente do grao que padezan, facilitando o acceso aos servizos enfocados á prevención dunha situación de dependencia. Ademais, lembrou que AGAL conta desde fai unhas semanas cun novos espazo no edificio Amizar que “esperamos contribúa a seguir dando visibilidade a esta doenza”.





