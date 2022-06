O delegado territorial da Xunta participa na presentación da II edición do Descenso Internacional Ourense Provincia Termal

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participou esta mañá na presentación da II edición do Descenso Internacional Ourense Provincia Termal, patrocinado pola Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Ourense, e organizado polo Club Piragüismo Ourense, que se desenvolverá o domingo, 21 de agosto.

Gabriel Alén, tras agradecer á Deputación de Ourense por ser exemplo de cooperación institucional en esta e en calque iniciativa que se lle traslade e que sexa interesante para a provincia, explicou que se trata dunha proba, puntuable para a liga galega, que percorrerá 17 quilómetros polos concellos ourensáns de Barbadás, Toén, Punxín, Cenlle e Castrelo de Miño, onde se ofrecerá aos participantes a oportunidade de coñecer as espectaculares paisaxes polas que transcorre o río Miño, e poderán ser protagonistas en primeira persoa dunha natureza en estado puro onde se combinan a singularidade, a historia e o valor patrimonial do conxunto do territorio.

As categorías nas que se dispute esta competición serán as de K1, K2, C1 e C2, mulleres e homes, xuvenil, sénior e master, e formarán parte do calendario deportivo provincial.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando